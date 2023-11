Donar vida: el corazón de Mara late fuerte gracias a la donación de órganos

A Mara Hoffman la conocimos cuanto tenía tres años, cuando aguardaba por un trasplante de corazón a causa de una insuficiencia cardíaca severa. Durante su espera en las listas de Emergencia Nacional, que establece el INCUCAI, para un trasplante de órganos, la vimos bailar en videos de tik tok, junto a su hermana. Su historia de lucha emocionó a todos.Finalmente, el corazón para Mara llegó el 21 de noviembre de 2020, cuando aun transcurría la pandemia por coronavirus. La nena, con tan solo cuatro años, fue sometida a un trasplante, luego esperar 11 meses en Buenos Aires por una esperanza de vida.Mara hoy ya tiene siete años y anoche estuvo, junto a su mamá Analía Greco, en una nueva edición deel programa que se emite por. La pequeña envió saludos a “papá Gerardo” y contó que su corazón “está bien”.porque el mayor acto solidario que implica donar vida ante la pérdida de un ser querido, volvió a la discusión pública, luego de la polémica, cuestionable y repudiable propuesta del líder de La Libertad Avanza y otros referentes del espacio.Es que los “libertarios” plantean la creación de un “mercado legal de órganos”. Javier Milei justifica esta barbaridad diciendo que, como defensor de la doctrina liberal, está obligado a bregar por “el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad” (según él, la primera propiedad es el cuerpo).Al respecto, la mamá de Mara, reconoció su "miedo" ante esta situación, porque la familia confió plenamente en el Incucai y el Cucaier durante el proceso que atravesó la pequeña. "Me da miedo escuchar todo lo que se dice, mucha gente habla sin saber. Hay que vivirlo y pasarlo, es un momento espantoso ver un hijo morir. Vi muchos chicos en lista de espera que a todos gracias a Dios les llegó el corazón y los respectivos órganos. No puedo creer que se dude de la donación de órganos y estas instituciones. Me pone muy triste”, lamentó.“Marita todo el tiempo quiso vivir. La peleó y la recontra peleó", sentenció. Y continuó: "Milei tampoco avaló la Ley de Cardiopatías Congénitas y Marita es diagnosticada. A los cuatro o cinco meses en el control con el ginecólogo me detectaron esa cardiopatía congénita. Los médicos de Paraná me derivaron a un hospital para tratar eso en un centro especializado su cardiopatía, que era el corazón. Ese tiempo que estuvo en la panza y ya de nacida hizo que se atendiera en uno de los mejores lugares. En todo su proceso fue tratada ahí con tres cirugías y reconstrucción completa. Después terminó en la donación de órganos”.