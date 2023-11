Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentarán este sábado en Paraná

Ingresos, estacionamientos y corte de calles

recorrió el predio donde comenzó el armado del escenario y accedió a los detalles del operativo de tránsito y seguridad que implicará el evento. De acuerdo a los datos a los que accedió este medio,, sentenció ael secretario municipal de Coordinación Estratégica, José Claret, al recordar que “el Indio Solari tocó en Gualeguaychú y, en este caso, serán los músicos que tocan con él”. “Desde arrancamos la gestión, el intendente Adán Bahl nos pidió organizar eventos de calidad para los paranaenses y los turistas, además de salir a buscar eventos; y así sucedió que, en dos años de pandemia, pudimos traer a Andrés Calamaro y ahora a los Fundamentalistas”, sostuvo el funcionario municipal.En la oportunidad, aclaró que el evento no implica erogaciones para el municipio de Paraná, ya que según argumentó, “los productores y la banda tienen que pagar los derechos del espectáculo, tránsito y los adicionales de policías”.“Estos eventos, sin el apoyo y el acompañamiento del municipio, no se podrían realizar; y generan un impacto económico en hoteles, comercios y locales gastronómicos de la ciudad”, remarcó Claret al subrayar que la presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado “será un evento cultural, porque quién no escuchó un tema de Los Redondos y los que vengan podrán cantar todas sus canciones”.Punto aparte, destacó la importancia de recuperar el Complejo Toma Vieja, el que según repasó, “estaba casi destruido hace cuatro años atrás cuando arrancamos la gestión”. “Ahora construimos un estadio de futsal, reacondicionamos las piscinas, los baños y el sector de camping”, ponderó y señaló “la importancia de que la ciudad pueda contar con un lugar para este tipo de eventos”.“Hay un prejuicio en algunos municipios por el que no quieren este tipo de eventos, pero son solo prejuicios, porque las familias vienen a disfrutar del show y distintas generaciones se unen para disfrutar de la música”, puso en valor, por su parte, el productor de espectáculo, Eduardo Sempe.De acuerdo a lo que anticipó, se hizo un gran esfuerzo de producción para“para que todos puedan ingresar para pasar el día y disfrutar de un entorno por la cantidad de árboles”. Asimismo, informó queentrarán por Ambrosetti hasta la bajada del puente, doblarán por Rondeau y a la derecha por Jozami, donde comenzarán a estacionar desde Blas Parera hacia Rondeau”., acotó en relación a la presentación de la banda del Indio Solari.En tanto, el jefe de la Departamental policial de Paraná, Rubén Menescardi, confirmó aque el dispositivo de seguridad dispondrá de, además de los uniformados afectados al Operativo Ciudad para diseminar en diferentes puntos de la jurisdicción.explicó el comisario.Y continuó:y en caso de ser necesario se dispondrán Rondeau y Ayacucho;y se encontrarán con personal policial por calle Etcheverría, donde se les indicará dónde podrán estacionar”.“Habrá personal policial sobre calle Blas Parera de forma preventiva, y desde calle Jozami hacia La Toma se dispondrán cortes al tránsito vehicular con la asistencia de inspectores municipales”, especificó.De hecho, el director municipal de Tránsito, Juan Carlos Brambilla, confirmó que se implementaránAdemás, anticipó queEn la oportunidad, Menescardi pidió las disculpas del caso a los vecinos por las molestias que puedan ocasionar el dispositivo de seguridad y de tránsito y prometió que podrán ingresar a sus domicilios “sin tener ningún perjuicio”.