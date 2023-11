Pequeños grandes escritores: Presentaron el libro “El orgullo de mi barrio”

martes se realizó la entrega de premios a los ganadores y además un ejemplar del libro a cada escuela donde los alumnos participaron.

En la plaza Le Petit Pisant se presentaron la antología con los textos seleccionados de la convocatoriaorganizada por la Editorial Municipal y el Programa Infancias.La consigna disparadora fue la de escribir cuentos o relatos que capten la intimidad y la magia de los lugares frecuentados cotidianamente, como su barrio, su escuela, la canchita de fútbol, la biblioteca, la plaza, etc.Al respecto, el director de la Editorial Municipal, Julián Stopello, mencionó aque luego de las diversas instancias de escritura y selección, esteAl ser consultado por los temas sobre los que escribieron los chicos, destacó queAsimismo, ponderó el interés de los chicos por la escritura y la lectura. “Es contrario a lo que se piensa sobre que los chicos no leen, ni escriben. La idea es que ese proyecto siga porque la continuidad es lo que le da solidez, al igual que otros programas que tenemos que fomentan la lectura, como Baúles Andariegos”. , expresó.En la plaza,dialogó con algunos de los niños que disfrutaron de la actividad. Una niña, mencionó que en su barrio “los vecinos son muy solidarios y amigables”.“Los vecinos son muy buenos y atentos. Eso es lo más lindo del barrio”, expresó otra adolescente.Un niño, Benicio de 9 años, mencionó que lo que más le gusta del barrio son sus amigos. “”, valoró el pequeño.“Lo más lindo de mi barrio son los arroyos que hay”, expresó una niña que vive cerca del aeropuerto y sostuvo que “ver el agua transparente, las hoja y todo lo que se genera alrededor”“Lo que me da orgullo de mi barrio es que tiene un hospital para ayudar a las personas y lo que más me gusta es mi casa”, valoró una alumna.“Vivo cerca del Hospital Militar y es muy lindo, porque es salud. Además, es muy lindo salir a jugar”, expresó un nene.“Lo que más orgullo me da mi barrio es la plaza que está cerca y todos nos juntamos a jugar”.