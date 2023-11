Club Bajada Grande: chicos de Futsal realizan rifa para viajar a torneo regional

Con tenacidad, padres y entrenadores se esfuerzan por reunir los fondos necesarios para hacer realidad este viaje.En este sentido, el entrenador, Damián, explicó: "Clasificamos a las instancias provinciales por ser campeones del torneo apertura. Recientemente, nos confirmaron la invitación para el torneo regional en Gualeguaychú”.Haciendo referencia a la dificultad económica experimentada el año anterior, agregó: "El año pasado nos invitaron a un torneo en Buenos Aires, pero por cuestiones financieras no pudimos asistir. Ahora,Destacando la importancia de esta oportunidad para los chicos, añadió:"Para muchos de ellos,La colaboración, ya sea del municipio, el gobierno o cualquier entidad, suma muchísimo”, agregó.En el marco de la recaudación de fondos, Sofía, una madre, detalló:Se invita a la comunidad a colaborar adquiriendo números de la rifa o realizando donaciones para respaldar este viaje, mediante elPor otro lado, el profesor de la escuelita, Maximiliano, expresó: “Para nosotros, el club representa el hogar de los chicos, es estar con nuestros hijos. Ofrecemos una taza de leche porque muchos chicos no la tienen debido a la situación económica del país. Tratamos de contener a todos los chicos y que se sientan como en su casa”.“En las escuelitas de C7 y C9, alrededor de 25 niños están en etapa formativa y aún no están compitiendo, pero nos estamos preparando para esa experiencia”, concluyó.