Local de Paraná celebró su aniversario vendiendo el cono de papas fritas a $1

El local de papas fritas, ubicado en 25 de mayo al 44 en Paraná, conmemoró su aniversario con una promoción única:, pero no en cualquier moneda, sino. Vale recordar que el cono de papas cuesta $1.700 en días comunes.Además, la convocatoria se hizo extensiva a una acción solidaria, llamando a la colaboración de alimentos no perecederos destinados a los barrios más necesitados.El evento, que arrancó a las 18 horas y se extenderá hasta las 21 de hoy, provocó la formación de largas filas de clientes entusiastas por aprovechar esta singular oferta.Entre los asistentes, un joven en la fila comentó a: "Hace dos horas estamos acá, vinimos con amigos, somos 12”.Una mujer presente con su hijo expresó: "Vinimos en colectivo, es una muy linda iniciativa"Otra joven, proveniente de la zona del Thomson, compartió: "Vine en colectivo con una amiga, hace mucho que estamos esperando. Trajimos las monedas para comprar".Otra señora, afirmó: "Trajimos alimentos no perecederos, todo para colaborar. Principalmente vine para traer a mis nietos”.