“La concurrencia de alumnos fue casi nula”, aseguraron desde escuela técnica

Inscripciones al ciclo lectivo 2024

En el marco del paro docente al que convocaron Agmer y Amet,recorrió la escuela técnica Nº2 “Alte. G. Brown” de Paraná para dar cuenta del acatamiento a la medida de fuerza; vale aclarar que la otra jornada de huelga se concretará el jueves 9, ante la demora de parte del gobierno provincial, de concretar un aumento salarial para lo que resta del año.la rectora Carolina Zárate.Y agregó: “Debemos asegurar la escuela abierta para los docentes y alumnos que vengan, pero muchas veces los padres no envían a sus hijos porque pueden llegar a tener un solo modulo durante la mañana o la tarde”.Consultada a la directiva por las circunstancias en las que se desarrolla el paro docente, ésta argumentó: “Además del salario, son las condiciones laborales en las que trabajamos día a día; en esta escuela, tenemos varias complicaciones que tratamos de ir subsanando, pero en muchas otras situaciones, no se trabaja en condiciones laborales dignas”.De hecho, anticipó que, para el jueves, se espera la misma cantidad de adhesión al paro. “Haremos otras actividades con la rectora y la secretaria para ponernos al día con las documentaciones”, acotó al respecto.En la escuela técnica Nº2 “Alte. G. Brown” se desarrollan las entrevistas para quienes se anotaron a comienzos de octubre, cuando iniciaron las inscripciones al ciclo lectivo 2024. “Ahora estamos tomando en una probable lista de espera porque hay muchos chicos que se anota en dos escuelas, entonces, cuando avisan que no vienen, se le pasa al siguiente”, explicó la rectora.El establecimiento educativo de calle Rondeau 676 ofrece a sus estudiantes tres orientaciones: Administración de empresas, Gastronomía e Industria del vestir. “La escuela técnica les brinda a los chicos, no solo un simple título, sino una salida laboral inmediata, ya sea en el ámbito público como en el privado”, ponderó Maydana.En la oportunidad, invitaron a la muestra de talleres prevista para el 17 de noviembre, de 16 a 20hs.