Boca Juniors perdió con Fluminense de Brasil por 2 a 1 en la prórroga de una dramática final de Copa Libertadores de América igualada 1-1 en el tiempo reglamentario y disputada con tensión en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.Tras el partido por la final de la copa Libertadores, Elonce recorrió la peatonal de Paraná y dialogó con los fanáticos del fútbol que estaban en diversos bares viendo el partido.“Tratamos de tomarlo de la mejor manera, queríamos otro resultado, pero bueno era una posibilidad”, dijo una mujer a Elonce al sostener que “ya llegará”.“Estoy sin palabras, no puedo creer que otra final se nos escape. Los cambios fallaron. Espero que Almirón se vaya”, mencionó un hincha de Boca.En tanto, un hincha de River destacó que “estamos cansados de verlos ganar a los brasileros, es alevoso y está todo armado. A los argentinos les pegan, la pasan mal y no se puede creer”.“No soy apasionado de un equipo en particular, me gusta ver buen futbol únicamente”, expresó un hombre al sostener que “lo único que me gusta es el partido Libertario de Milei”.“Estoy enojada y la culpa es de todo el equipo. Tenía ganas que Boca gane”, añadió una hincha xeize.“Soy fanático de River, nunca podría decir que quiero que gane Boca, ya tendrán la séptima (copa) en otro momento”, dio cuenta un hombre al asegurar fue “cada uno con su equipo”.“Quería que gane un equipo de nuestro país, soy de River pero hinchaba por Boca”, dio cuenta una mujer al asegurar que “no le gustan las rivalidades”“Esperaba que Boca gane por penales porque nuestro arquero es el mejor de todos, pero no se dio”, dijo un niño al sostener que “por lo menos llegamos a final no como otros equipos”.