Grooming: “Al niño siempre se le cree porque es la víctima y no el culpable”

Se brindó una charla de prevención y abordaje sobre Grooming (acoso virtual hacia menores) en la Escuela Hogar de la ciudad de Paraná. En ese sentido,dialogó con Pablo Álvarez Miorelli, encargado de la actividad.Además, agregó: “Esta última etapa me tocó a mí junto con el equipo de coordinación pedagógica, sobre qué hacer y cómo abordar, no tanto en lo legal, sino en la cuestión más específica del uso de las redes sociales”.“No todos los países del mundo piensan a la infancia en términos de objeto de derecho como lo hace Argentina. Es fundamental que sostengamos la voz del niño como sujetos a proteger y cuidar, el cual es responsabilidad del Estado”, añadió.“No es muy fácil para un niño que fue víctima, salir a narrar o contar porque no tiene las herramientas de lenguaje para hacerlo, y segundo, debido a que fue tan vulnerado, tampoco tiene las condiciones emocionables para expresarse”, aseguró.“Desde que está vigente el protocolo, el índice de denuncias es altísimo y ha tenido mucho que ver el abordaje y entendimiento de los agentes del Estado, sobre todo, de la docencia entrerriana en la intervención, así como el compromiso de, ante una sospecha, hacer un informe y comunicar”, concluyó.