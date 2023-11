¡Vivan los novios! La conductora de Elonce, Danisa Todoro, dio el ¡Sí, quiero!

La conductora de, Danisa Todoro, dio el “Sí quiero” ante Sebastián Viola, quien es su pareja desde hace varios años y padre de su hija Victoria. La ceremonia se celebró este viernes en el Registro Civil de Paraná, donde estuvieron rodeados de sus seres más queridos. “Hace bastante teníamos ganas de pasar por este momento, de sentir que no es solo un trámite, sino un acto de amor que elegimos hacer y algo que nos gusta sellarlo con nuestra Victoria”, aseguró a nuestro medio.Durante la emisión del programa, que Danisa Todoro co-conduce junto a Washington Varisco, el flamante esposo, por su parte, sentenció: “Cumplimos un sueño y estamos súper contentos”.“Este amor que nació más de grandes, es un camino que elegimos del corazón y totalmente conscientes. Un día fui a una peluquería y me enamoré”, confesó la actriz, directora y productora de teatro, organizadora de eventos, conductora y cronista de televisión en, madre de Victoria y ahora, flamante esposa.“Es un amor que elegimos día a día porque cuando somos más grandes, a cada paso, lo pensas, lo sentís y lo deseas; das el paso porque lo querés, no por impulso, sino porque realmente lo sentís y acá estamos sellando nuestro amor”, fundamentó Danisa en relación al enlace matrimonial que contrajo con el estilista de Difushion Peluquería.“Nos conocimos en la peluquería, donde surgió el amor. Nos pusimos de novios y hace siete u ocho años que estamos juntos. Luego nació Victoria, el proyecto de casamiento siempre estuvo, pero después vino la pandemia, pero este 3 de noviembre lo pudimos concretar”, completó Sebastián. Y Danisa, por su parte, completó: “Nos mudamos un 2 de noviembre a nuestra casa, el hogar que fuimos construyendo entre los dos, y dijimos que el 3 iba a ser nuestro casamiento”.