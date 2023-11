Día de los Muertos: para florista, “se perdió la tradición” y la lluvia no suma

Paraná Qué santos y figuras espirituales son más buscados por los paranaenses

En el marco del Día de Los Muertos o de Los Fieles Difuntos,visitó la tradicional florería ubicada frente al Cementerio Municipal de Paraná donde Samanta, una de las vendedoras, dio cuenta de los cambios en la tradición y cómo las inclemencias climáticas modificaron la costumbre que regía para esta fecha.“La venta estuvo floja porque antes venía gente mayor y ahora ya no; y en un día como hoy, por las lluvias, se complica para ir al cementerio. De hecho, ayer esperamos clientes por el Día de Todos los Santos, pero no anduvieron”, contó la florista.Y agregó: “Antes, así cayera un fin de semana, los clientes venían igual. Y cuando yo era chica, los 1º y 2º, eran días feriados porque la gente iba a la iglesia y después al cementerio, se cortaba la calle y la placita de llenaba de chicos”.“Se perdió la tradición”, sostuvo Samanta y argumentó: “La gente mayor que venía a la florería ya no está y los jóvenes no continuaron la costumbre de recorrer el cementerio”.Por lo pronto, la florista se mantiene “a la espera de que pare la lluvia para poder vender”. Según comentó, “los claveles, gladiolos y crisantemos son las opciones más elegidas por los clientes”.El Día de Muertos es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre en la que se honra la memoria de los muertos. Declarado como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco en 2008, el Día de Muertos contiene muchas tradiciones especiales para honrar a las personas que ya no están vivas. En México, es reconocido como una especie de símbolo de identidad nacional y se enmarca en la creencia de que las almas de los muertos regresan al mundo de los mortales: el 1 de noviembre los niños, y al día siguiente los adultos. También es celebrada en países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, y, en menor grado, en países de América Central y en la región andina de América del Sur.