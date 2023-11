Obras, transición y la crecida del río, los temas que atienden Bahl y Romero

Transición de gobierno

Sobre la crecida del río Paraná

El intendente de Paraná, Adán Bahl, y quien lo sucederá en el cargo, Rosario Romero, presentaron este miércoles la apertura de sobres de la licitación para la construcción del polideportivo de barrio Anacleto Medina de Paraná.“Es una obra muy importante para la zona Oeste de Paraná porque fue demandada por las vecinales Gaucho Rivero, Anacleto Medina y Santa Rita, dado que hace muchísimos años insisten con la construcción de un salón de usos múltiples”, comunicó Bahl y explicó aque se trata de “1.200 metros cuadrados, con el equipamiento necesario para actividades deportivas y recreativas”.“Es una zona donde los chicos necesitan hacer actividades deportivas y donde, a veces, no se cuentan con las posibilidades para pagarles la cuota de un club”, fundamentó el intendente en relación al proyecto de obra. Y continuó: “Es una inversión de aproximadamente 800 millones de pesos, que están previstos en el presupuesto municipal, como todas las obras que están en marcha”.Cuatro empresas se presentaron a la licitación para la construcción del polideportivo en Anacleto Medina y, de acuerdo a lo que comunicó Bahl, “en los primeros días de enero se dará inicio a la obra que tiene un plazo de ejecución de aproximadamente un año”.“La decisión del Estado municipal es invertir, no solo en lo deportivo, sino también en lo vinculado a la salud mental de las personas, por la necesidad de que cada uno de nosotros tenga una plaza, un lugar para hacer deportes y que nuestros chicos puedan disfrutarlos; y que esos espacios los aleje de las calles para que se sientan contenidos”, argumentó el intendente al remarcar: “Es una gran alegría poder dar respuesta a la iniciativa de los vecinos”.En relación a la presencia de la intendenta electa, mencionó que con Romero se encuentran en un proceso de traslado de la documental de una gestión a otra, lo que normativamente está planificado por ordenanza. “Lo importante es que hay una continuidad con respecto a la visión de la Paraná que soñamos que siga transformándose y siga dando un salto de calidad; para lo que necesitamos de un gobierno provincial y un gobierno nacional que acompañe a Paraná en lo que necesita”, sostuvo Bahl."La presencia de Rosario hoy es muy importante, porque marca la continuidad de una visión de ciudad y demuestra que, a pesar de estar en transición, no paramos ni un sólo día de trabajar para llevar obras y bienestar a cada barrio de Paraná. Una transición muy diferente de la que nos tocó atravesar hace cuatro años atrás", mencionó y agregó: "El proceso de traspaso de documental entre una gestión y otra ya comenzó, de manera muy ordenada y planificada, lo que significa que en este tiempo no se va a perder un sólo día de trabajo, que es lo más importante, porque antes que nada, está la gente"."Rosario va a seguir trabajando por la transformación de nuestra ciudad. Pero para eso, va a ser muy importante, como lo fue hasta el momento, contar con el acompañamiento tanto del gobierno provincial como nacional", ponderó el intendente.Romero, por su parte, refirió: “Hay que perseverar para construir valores, trabajar con los clubes, las organizaciones intermedias y las vecinales, y sobre todo con los jóvenes; si el chico o el adolescente no está en la escuela, tiene que estar en el club, en un espacio deportivo y/o cultural, y estas obras sirven para eso. Tenemos que arrebatarles la niñez a los narcotraficantes, no tenemos que permitir que avasallen, capturen y esclavicen a nuestros chicos con sus males intenciones y para eso el Estado trabaja en prevención, en apoyo al deporte y la cultura, con políticas de prevención de las adicciones”.La intendenta electa por el espacio Más para Entre Ríos remarcó que lo antes expuesto aserá su eje gestión “gracias a una Paraná ordenada y con obras, que proyecte un desarrollo urbano fuertemente involucrado con lo social, con quienes nos habitan en los barrios”.Bahl confirmó que “la crecida del Paraná afectará las viviendas de la zona oeste, de Bajada Grande”. “Durante estos años en los que el río estuvo muy bajo, trabajamos para proteger los humedales y evitando intrusamientos, que gente se instale por debajo de la cota de alerta; pero hay quienes no hacen caso y serán los primeros afectados por la creciente del río”, anticipó el intendente.En la oportunidad, adelantó que para este jueves está prevista una reunión con Defensa Civil y el ministerio provincial de Desarrollo Social para trabajar en conjunto porque se prevé un repunte importante del caudal del Paraná para los próximos días por las lluvias en la cuenca alta de Brasil. “No será tan dramático y caótico porque se defendieron mucho esos lugares bajos para que la gente no se instale, pero habrá situaciones que vamos a atender porque estamos preparados para responder la contingencia”, cerró Bahl.