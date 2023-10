El drama de familia cuya casa se quemó: “Perdimos todo en cuestión de minutos”

Policiales Incendio en extractor de aire afectó a una vivienda del barrio CGT de Paraná

, reveló aMario Maidana, el dueño de la vivienda de calle Cura Brochero 840, del barrio CGT de Paraná, que fuera afectada por unel jueves pasado.y ahí comenzó el incendio porque cerca había servilletas y un táper”. “Se prendió fuego y enseguida ardió el machimbre. Fue todo tan rápido que, contó y remarcó que “se prendió fuego la única puerta de ingreso a la casa, porque no hay otra salida, y en cuestión de 10 o 15 minutos fue impresionante”.En la oportunidad, el hombre agradeció a los vecinos que acercaron para ayudar a limpiar las paredes para quitar el olor a hollín., comentó.que proyecta “cambiar la parte del comedor y la cocina para ponerle chapa porque hay que sacar las maderas, los tirantes y las tejas; algunas tejas se partieron debido a la temperatura por el incendio”. “Recibimos algunas chapas por parte de la municipalidad y unos tirantes; pero hace falta más”, acotó y dio a conocer un CBU que dispusieron los vecinos para quienes deseen colaborar: el alias es“Tuvimos que dejar la casa hasta que la podamos acondicionar para volver a vivir acá”, sostuvo el vecino, que hace 28 años que vive con su familia en la casa del barrio CGT de Paraná. De hecho, comentó que su esposa no ha podido regresar a la vivienda porque no resistiría ver el estado de destrucción total en el que quedó.