Para APS el aumento salarial no corresponde a lo solicitado

La Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná manifestó su desacuerdo en la forma en que se determinó por parte del Municipio un aumento salarial de un 12 % en octubre y un 10 % en noviembre. Además consideran que no corresponde a lo solicitado.Desde APS informaron que se enteraron del incremento a través de los medios de comunicación y luego recibieron el email con la propuesta definitiva sin posibilidad de dialogo. Es que desde la Asociación, luego de que el domingo vía email le llegara una primera oferta salarial, enviaron una contrapropuesta pero horas más tardes recibieron una respuesta que no estaba en sus planes. “Nuevamente lo ocurrido es una falta de respeto, una frustrada negociación salarial”.Como parte del reclamo, la Asociación indicó que se incumplió la Ordenanza N°9183 que establece : “Convocar a la conformación de una Mesa de Estudio y Trabajo con objeto de constituir un ámbito de estudio integral de la estructura de personal de la Municipalidad de Paraná integrada por 3 representantes del D.E.M., 3 representantes del HCD (1 del bloque mayoritario,1 del minoritario y 1 designado por la Presidencia del HCD), 1 representante de cada uno de las asociaciones sindicales de trabajadores de la Municipalidad de Paraná, 1 representante del Ministerio del Trabajo Provincial, entre otros”.Por otra parte, expresaron que el incremento no corresponde a estas paritarias, sino que se debe a deudas antiguas. “Acá se ha recuperado lo que no nos pagaron en el 2020-2021 y se nos debía y la celebramos porque la hemos defendido con uñas y dientes en cada mesa que nos ha tocado estar y gracias a que APS lo plasmó en aquella acta paritaria de marzo del 2022 hoy podemos decir con orgullo que lo logramos”.En cuanto a lo resuelto por el Municipio consideraron: “no expresan la realidad de lo que ello significa en nuestros bolsillos. El valor de la Canasta Básica según INDEC es de $319.422,04, mientras que el mínimo garantizado pasaría a ser $200.000”, especificaron. (APF)