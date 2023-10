Washington Varisco presentó “Descontrolados”, en honor al título de Patronato

En primer lugar, el escritor del libro se refirió a la cantidad de personas que fueron a la presentación: “Estoy contento por la convocatoria de la gente y por lo que es Patronato en la historia de la provincia de Entre Ríos y no solamente en la ciudad de Paraná. Ha trascendido las fronteras de nuestra capital y esto lo demuestra –señalando la gente que se hizo presente-”.Sobre el éxito en la Copa Argentina que cumple su primer aniversario, el periodista demanifestó: “, claramente. Con todo lo que significa el fútbol para los argentinos y con lo difícil que es ser campeón en la máxima categoría. Patronato lo logró con muy pocos años en Primera.”.Tuvo palabras de elogio para Facundo Sava, entrenador del equipo que logró el título y escritor del prólogo, a quien nombró como “el General de la Epopeya de Los Andes”. Lamentó su ausencia dado a su asunción en Sarmiento de Junín. Sin embargo, dijo que “mandó el saludo y hay un video”.Yendo a los pormenores de la escritura, narró cómo empezó a gestarse la idea de la escritura con el apoyo de los simpatizantes: “Los hinchas me empezaron a escribir a través de las redes y también me cruzaban en la calle. Ahí salió y acá está”.Washington se siente muy identificado con el club. Fue jugador y hoy le toca aportar al club desde un lado más comunicacional: “Abro las ventanas y veo la tribuna San Nicolás”.La pasión se traspasó más allá de su humanidad y se la trasladó a su círculo más cercano: “Toda la familia es hincha de Patronato”. En la misma línea, sostuvo: “Ese sentimiento que aflora, más allá del laburo,”.“Ratificar la identidad por los colores. Lo que se vio ayer y lo que se ve hoy habla a las claras lo que ha logrado Patronato. Hay que seguir creciendo, incorporar a toda la provincia y tener ilusión de que se puede volver lo más rápido posible. Disfruten los buenos momentos y sigan transmitiendo estos colores a las próximas generaciones”, cerró en su mensaje hacia los hinchas.