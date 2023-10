Lidia cumplió 101 años y lo festejó rodeado de sus hijos y ex alumnos

Los festejos ya comenzaron en las vísperas del domingo con su hija, también llamada Lidia, que llegó desde Monte Caseros, provincia de Corrientes, para estar junto a ella en un momento único en la ciudad de Paraná.”, expresó honrada y con una sonrisa su hija Lidia. Asimismo, manifestó que “Dios me ha concedido poder estar y atenderla a esta altura de su vida. Ella está sana”.Ella se mostraba alegre por estar presente no solamente con su hija, sino también con la presencia de ex alumnos a los cuales les llegó a dar clases hace ya varios años.Guarda una historia especial con la educación, a la cual acobijó desde sus joviales 20 años: “. Era tan buena alumna que no había puesto de bibliotecario y ella lo fue del Instituto Superior del Profesorado de aquel entonces”, acotó su hija entre algunas de sus funciones.Por el mismo lado, volvió a recalcar la vocación de enseñar: “, donde han egresado tantos maestros normales. Muchos que la ven la van a reconocer”.En última instancia, la hija manifestó qué la hace diferente a su madre del resto de las docentes: “Tuvo el beneficio que ninguno de los docentes que venimos en las generaciones siguientes tuvimos en nuestras vidas. Mi mamá se jubiló a los 45 años, sin límite de edad y con 25 de servicio. Yo me jubilé a los 60 recién. Ella tiene una calidad de vida que le digo ‘el PAMI con vos pierde plata’”.Para finalizar, se le cantó un feliz cumpleaños, donde se pudo ver la cara sonriente de cada una de las personas presentes en el departamento.