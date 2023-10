Multaron a un hombre por cuidar coches sin contar con el permiso correspondiente

Un hombre Andrés Fain fue multado en la ciudad de Paraná, por cuidar vehículos en la vía pública sin contar con el carnet habilitante para ejercer la actividad. El hecho ocurrió el sábado, 28 de octubre, por la tarde en la zona del Nuevo Shopping Paso del Paraná.Según contó Fain, él estaba cuidado autos cuando “vinieron unas personas en tono prepotente y me dijeron que me tenía que retirar”, dijo a Elonce al señalar que “vivo de esto y es mi sustento, tengo dos niñas pequeñas que tienen que comer”.En este sentido, Fain expresó que “no sé dónde voy a sacar plata para pagar una multa y no se atiende que me multen por trabajar”.Fain mencionó que no cuenta con una habilitación por parte de la Municipalidad para cuidar vehículos. “Fui a consultar a las oficinas de 5 Esquinas y me dicen que es muy complejo conseguirla. Nunca tuve problemas con los vecinos y solo trabajo”, expresó al contar que por día ganaba unos 3.000 pesos, "es algo que venimos piloteando porque la gente nos ayuda con comida y demás, pero ahora ya no puedo”, amplió.“Solo quiero que me dejen trabajar y si pago la multa no me alcanza ni para comer. Con este trabajo alcanza para muy poco, no cobro planes ni nada”, expresó Fain al sostener que sueña con tener “un trabajo en blanco para darle a mi familia lo que necesita”.