Continúan las largas filas para cargar combustible en Paraná

Se reportan extensas filas de automóviles para cargar combustible en numerosas estaciones de servicio de la ciudad de Paraná.recorrió este sábado estaciones de las firmas YPF, Puma y Shell. Algunas tenían los surtidores cerrados, otras establecieron tope de venta y otras vendían a libre demanda.Se supo que en algunos casos los camiones cisterna llegan con el combustible a las estaciónes, pero la demanda es tan alta que a las pocas horas se quedan nuevamente sin suministro.“Estoy hace 35 minutos en la fila, en este caso va bastante rápido. Seguramente más de 4 mil pesos no nos van a vender, pero algo es algo. Voy a cargar lo que pueda porque tengo a mi mamá hospitalizada y voy y vengo a cada rato. Lo necesito”, dijo una mujer a Elonce.Otra mujer, comentó que “recorrí como cuatro o cinco estaciones. Fui a una Puma de Av. Almafuerte, a una Shell de Provincias Unidas, fui a una YPF de la zona del ex hipódromo”.“Es la quinta estación que recorro. Salí de trabajar y empecé a buscar combustible. Necesito tener el tanque con combustible porque tengo que trabajar, no lo uso para pasear”, manifestó un hombre.Cabe recordar que la Secretaría de Energía acordó con las principales operadoras petroleras del país la importación de diez barcos de combustible para atender el "aumento reciente de la demanda", por lo que en los próximos días la situación estaría normalizada.