Nuevo acceso al Parque Industrial: avanza la obra en calle Hernandarias

El intendente de Paraná, Adán Bahl y el representante de Vialidad Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch, recorrieron la obra de calle Hernandarias, en lo que será el nuevo acceso al Parque Industrial. Se trata de la pavimentación de la mencionada arteria desde Salellas hasta la Circunvalación.Al respecto, el jefe comunal remarcó que “esta calle prácticamente no existía y buscamos que todas las empresas del Parque Industrial tengan un nuevo acceso. Son 1.100 metros para la vinculación con la autopista”. En declaraciones a, resaltó que “se están haciendo los trabajos correspondientes para que soporte el tránsito pesado” y que la misma “es financiada y ejecutada por Vialidad Nacional”.“Es la visión estratégica que teníamos de darle al Parque Industrial un acceso único porque se terminó el cierre perimetral, la iluminación, la conectividad y la seguridad. En muy pocos meses esta será la única vinculación”, resaltó.En ese marco, acotó que “hemos comprado el año pasado 23 hectáreas y están prácticamente todas asignadas, lo cual es una muy buena noticia para la ciudad. Más inversión, más empleo para los paranaenses. Tenemos 10 empresas que están en proceso de adjudicación de terrenos, con más empresas que producirán desde acá con mayor generación de puestos de trabajo que es uno de los objetivos que tuvimos desde el inicio de la gestión”.Agradeció “al gobierno provincial y nacional que nos permitió en estos cuatro años darle un salto de calidad al parque Industrial. Hoy Paraná es prácticamente una ciudad de pleno empleo, lo cual nos pone muy orgullosos. No sólo nos propusimos ser una gran empresa de servicios, sino acompañar al que invierte y genera riqueza”, declaró.Precisó que “la obra está en un 23 por ciento de ejecución”, a la vez que comentó que “hoy le asignamos el terreno a una empresa que mañana empezará a construir una nave de 4.000 metros cuadrados. Es Deyvel que hoy está dentro de lo que es la ciudad y busca expandirse. Se generarán más fuentes de trabajo”.Por su parte, Koch adelantó aque “en aproximadamente cuatro meses estaríamos terminando. Las intenciones de la empresa es ponerse a la altura de las circunstancias. Porque en los próximos meses estaríamos retomando con la Circunvalación y es importante tener este acceso”.“Es una decisión acertada de parte de la Municipalidad de plantearnos esta obra complementaria. Esto no sólo dará seguridad, sino mucha tranquilidad al tránsito pesado”, afirmó.