Se presentó la muestra anual de la escuela vocal de Agustina Arias

Se realizó la muestra anual de la escuela vocal de Agustina Arias en el Teatro 3 de Febrero de Paraná en horas de la noche del miércoles.En primera instancia, Agustina Arias resaltó: “Estamos muy felices. Para ellos, es un acontecimiento. Es muy emocionante e irradian felicidad como lo van a ver en cada actuación de ellos. Es una gran alegría estar esta noche”. En la misma línea, agradeció por el gran estado del Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná.El espectáculo comenzó a las 21 horas y contó con algunos intervalos. Al respecto, afirmó que “la primera parte fue genial” y anhelo que la segunda parte siga el mismo curso.En el diálogo con los protagonistas, Benjamín, que inició este año a incursionar bajo las órdenes de Arias, sostuvo que iba a cantar “Ya no vuelvas”.Naila, por otro lado, comentó su carrera musical: “Canto desde muy chiquita. Con Agustina, desde hace cuatro años”.Celina, oriunda de la capital entrerriana, comentó que realizó una experiencia musical en New York a la que catalogó que le “fue hermoso”. “Volví en agosto, ahora estoy aquí y voy a cantar ‘I’ll survive’”.Guadalupe, una pequeña entusiasta del canto, se animó a salir en escena con “Ladrona”. En su caso, reveló que “está desde este año” bajo las enseñanzas de Agustina Arias.“Estoy re feliz porque es el primer año que vengo y le agradezco mucho a Agus la oportunidad que me dio”, comunicó una de las participantes.