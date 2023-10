Facultad de Educación: departamento de la Tercera Edad realizó muestra anual

En la Facultad de Ciencias de la Educación, se llevó a cabo la muestra anual del Departamento de la Mediana y Tercera Edad. En este evento, las personas mayores que participan en los diversos talleres presentaron sus trabajos realizados a lo largo del año.Valeria Olivetti, coordinadora del Departamento de la Mediana y Tercera Edad, compartió detalles con Elonce: "El Departamento de la Mediana y Tercera Edad es un espacio educativo a lo largo de toda la vida, que opera dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación y que, desde hace 40 años, ofrece propuestas educativas y culturales a adultos mayores. Las muestras anuales son una tradición, y en esta ocasión, se llevarán a cabo en dos jornadas: hoy miércoles 25 y el próximo miércoles a partir de las 18 en el auditorio de la facultad".Olivetti enfatizó que esta muestra es una invitación para que las personas puedan visibilizar y compartir todo el trabajo realizado a lo largo del año por los más de 30 cursos y talleres que participan en esta edición.Además, destacó el aspecto intergeneracional de la propuesta: "Es un hermoso pretexto no solo para interpelar y ubicar a las personas mayores como divulgadores culturales artísticos y educativos, sino también para un encuentro intergeneracional, no solo en el ámbito familiar, sino también con sus pares y amigos".Para quienes deseen conocer más sobre las propuestas del departamento, Olivetti informó: "Durante marzo de todos los años, estaremos informando e inscribiendo a aquellos interesados. Ofrecemos cursos de diversa duración, desde seis meses hasta tres meses, abarcando áreas como idiomas, expresión cultural, estimulación cognitiva, literatura, fotografía, teatro, patrimonio cultural, y muchas otras opciones".María, una de las protagonistas y participantes activas de los talleres del Departamento de la Mediana y Tercera Edad, compartió su experiencia: "Me hace muy feliz compartir aquí tantos cursos que he hecho; hace 23 años que pertenezco a la facultad de la Mediana y Tercera Edad. En todos los talleres, he puesto el alma y he recibido mucho más de lo que doy; soy una gran difusora de las actividades de la facultad".