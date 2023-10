SUBE: Hasta el 31 de octubre se puede renovar el boleto obrero

Hasta el 31 de octubre se puede renovar los beneficios del boleto obrero y boleto empleado público para el transporte de pasajeros. El trámite se realiza en las oficinas de la Unidad de Gestión SUBE (calle Almafuerte 233). El horario de atención es de 8 a 14 y se atiende mediante turnos solicitados en sube.parana.gob.ar.Sobre este tema, el director de Sube Paraná, Julián Zorn, dijo a Elonce que “quienes ya tenían el beneficio tienen tiempo para renovarlo hasta el 31 de octubre sin que se pase a cobrar la tarifa plana”. Y agregó que luego pueden realizar el trámite, pero durante unos días se le cobra el boleto normal.Boleto obrero y boleto empleado público—DNI vigente (debe ser el último DNI tramitado o el validado en la aplicación Mi Argentina, no se aceptan fotocopias ni fotos de celulares)—Fotocopia del recibo que no debe tener más de un mes de antigüedad. El tope para acceder el beneficio durante octubre será que el neto del recibo sea menor a $200.000. (El tope es el establecido por la ordenanza Nº 9204, que indica que para acceder al beneficio, el sueldo neto detallado en el recibo debe ser menor a una vez y media el salario mínimo, vital y móvil).—Tarjeta SUBELos Monotributistas Categoría A, B y C también acceden al boleto obrero. Los requisitos son:—DNI vigente (debe ser el último DNI tramitado o el validado en la aplicación Mi Argentina, no se aceptan fotocopias ni fotos de celulares)—Constancia de Opción vigente impresa (es la constancia que indica la categoría y debe ser actual)—Comprobante de último pago.—Tarjeta SUBESe toma como cifra el neto del sueldo. El mismo se calcula tomando el sueldo bruto, restándole solo los descuentos legales obligatorios y el salario familiar. No se restan embargos, descuentos personales ni cuotas alimentarias.Quienes ya posean el beneficio de boleto obrero y no realicen la renovación antes del vencimiento, comenzarán a pagar el boleto general luego del 31 de octubre. De igual manera podrán realizar el trámite en cualquier momento del año.Personal de servicio doméstico, registrados como empleados de casas particulares, tienen el beneficio de la Tarifa Social Federal. Por lo tanto, no deben realizar esta renovación en la fecha indicada, ya que es otro tipo de boleto.En otro punto de la entrevista, Zorn mencionó que no registraron casos de personas “que quieran renunciar al subsidio de transporte. De todos modos, aún no está establecido cuanto constaría el boleto sin subsidios en Paraná, en cualquier lugar está establecido que un boleto costaría unos 800 pesos”.