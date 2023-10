Buscan a trabajador de reconocido bar céntrico de Paraná que no volvió a su casa

Familiares y compañeros de trabajo de Diego Bernabéi, están preocupados y piden datos sobre su paradero. El hombre de 46 años, salió de trabajar en la madrugada de este miércoles, cerca de la 1, de Live Rock, el bar ubicado en pleno centro de la ciudad de Paraná y no regresó a su hogar.En diálogo con, Alexis Ferrari, compañero de Bernabéi, contó que el hombre “tiene disminuida su capacidad auditiva, pero usa dos audífonos y escucha y se expresa bien. Hace seis años que trabaja en Live Rock”. Es cocinero y se desempeña como ayudante de cocina.“Diego salió anoche de trabajar y esta mañana me llamó su suegra que se comunica por la señora, que también tiene hipoacusia, porque él no había llegado a la casa. Nos empezamos a preocupar y difundir para ver si se sabe algo”, indicó.“Lo último que tenemos es que pasó por el cajero automático de calle 25 de Mayo y bajó hasta la plaza Alberdi, donde otro compañero de trabajo lo vio. El alteró su recorrido porque vive para el otro lado y eso nos llama mucho la atención”, alertó Ferrari para dar cuenta que cerca del mediodía “me comuniqué con su suegra y hasta el momento no ha llegado a la casa”.“El siempre salía de trabajar y se iba a la casa, no se quedaba con nadie. Agarraba para el lado de avenida Ramírez porque vivía en Provincias Unidas y División de los Andes. A veces llegaba hasta las Cinco Esquinas y se tomaba un remis o se iba caminando”, mencionó.Al momento de su desaparición, Bernabéi vestía un jean azul clarito y un suéter blanco y celeste a rayas.Su familia hizo la denuncia policial y lo están buscando.Cualquier dato que se tenga del hombre, piden información a la Comisaría más cercana o al celular de Live Rock 343 4541005.