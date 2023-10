Persiguió a sujeto que le robó herramientas: “Me apuntó con un arma y dejé todo”

“Estás dejando sin comer a mis hijos”, dijo ladrón

Un mecánico de la empresa ERSA, Alberto, fue víctima de un robo mientras estaba trabajando en Paraná. Un joven le sustrajo la caja de herramientas y tras correrlo durante un largo trayecto, el muchacho apuntó al trabajador con un arma de fuego cargada.El tremendo hecho ocurrió sobre calle Larramendi esta mañana, cuando Alberto junto con otro compañero fueron a auxiliar a un colectivo que tenía un desperfecto y había quedado varado en esa zona.“Cuando estábamos revisando el coche, mi compañero estaba controlando los frenos y yo el motor. En un momento, le pedí al chofer que nos alcancé las herramientas y vimos como un muchacho se iba con la caja de herramientas debajo del brazo”, comenzó narrando el mecánico a Elonce al detallar que lo corrió durante unas cuadras, pero nunca logró alcanzarlo. “Intenté agarrarlo, pero no pude era una gacela. En este momento pasó un remisero y me llevó unas cuadras donde lo buscamos, pero no lo encontramos”, sumóAl detallar que mientras estaban con el remisero recorriendo la zona, para dar con el malviviente, una mujer les informó que el sujeto estaba en un descampado: “cuando lo vi, el remisero me dejó solo y rápidamente lo atropellé al joven y me tiró la caja de herramientas y comenzó a decirme que me iba a matar yEn medio de la situación, el mecánico comenzó a retirarse con la caja de herramientas y el ladrón le decía que. “En un momento me apuntó con un arma cargada y fue ahí cuando le entregue la caja de herramientas porque no vale eso mi vida”, aseveró al agregar que “encima porque estaba muy frenético”.Luego de la difícil situación, el trabajador contó que las herramientas que se llevó el ladrón no pertenecían a la empresa, sino que son suyas y las utiliza todos los días para poder realizar la reparación de los coches.”.Muy angustiado, el trabajador se refirió al ladro y sostuvo que “a esta gente no le podés hacer nada, si la policía, jueces y políticos los apoyan. Nosotros somos los corderos y si tocas a los malandras el preso es uno”.Por otro lado, Alberto mencionó que en la ciudad donde vive, Santa Elena, muchas veces le han robado en su casa “”, expresó.Al finalizar, dijo que no tiene esperanza de recuperar la caja de herramientas, “la gente compra por dos pesos cosas robadas. Mis herramientas estaban todas marcadas con una letra”.