Este jueves comienza el retiro de boletas electorales para su reciclaje

La acción es en el marco del pedido de “una campaña limpia”, impulsada por las organizaciones privadas y públicas integrantes del Consejo Asesor de Marca Paraná. Este jueves 26, un camión del área de Ambiente de la Municipalidad pasará por cada sede partidaria a retirar el papel, que deberá estar preparado en bolsas y cajas.Los partidos políticos fueron convocados a sumarse a la campaña de reciclaje de boletas y material impreso sobrante, luego de las elecciones generales. El objetivo es colaborar en reducir el impacto ambiental que tiene la campaña electoral y preservar la limpieza de la ciudad, a través del reciclado de boletas, folletos y demás papel sobrante.La implementación se llevará a cabo replicando la campaña llevada a cabo en agosto, luego de las elecciones PASO. Se trabajará en articulación con la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Paraná y Cooperativas de recicladores.Un camión del área pasará por cada sede partidaria a retirar el papel (que deberá estar preparado en bolsas y cajas) el día jueves 26 de octubre. Además, se suma como punto de recolección para la ciudadanía la Delegación Paraná del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Buenos Aires 273), que dispondrá un espacio para recepcionar boletas. Lo recolectado será trasladado y acopiado en la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos de la Municipalidad de Paraná. Allí serán entregados a las cooperativas “Nueva Vida”, “Un sueño cartonero” y “Recicladores del Paraná - MTE” para su clasificación y comercialización como papel reciclado.La iniciativa— surgida en el marco del programa Marca Paraná— se enmarca en la visión de ir hacia una ciudad sostenible y está alineada al pedido de “una campaña limpia”, que a su vez tiene otra línea de acción que es el pedido de no ensuciar la ciudad con cartelería en lugares no habilitados.Los partidos políticos pueden contactarse por mail a marcaciudadparana@gmail.com para coordinar el retiro del papel, luego de las elecciones.Cada uno, desde su lugar, podemos y debemos colaborar para mantener la limpieza y la belleza de nuestra ciudad.La Municipalidad implementó distintas acciones para que Paraná sea una ciudad sostenible, una de ellas es el programa Separá. La iniciativa del Municipio, junto al necesario compromiso de la comunidad con la separación de residuos en origen, busca recuperar y agregar valor económico a los materiales reciclables.La doble contenerización y separación de residuos en el macrocentro es una acción del plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) del Municipio. En contenedores verdes: Residuos reciclables (plástico, metal, papel, tela, cartón o vidrio, todo este material limpio y seco). En contenedores azules: No reciclables, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo, toallitas sanitarias o pañales).Desde su lanzamiento, Separá contribuyó para que Paraná sea una ciudad sostenible, conjugando ejes como el desarrollo económico, la inclusión social y el cuidado del ambiente. El programa Separá incluye capacitaciones en instituciones educativas primarias y secundarias, que se suman a las acciones de abordaje territorial en edificios, eventos y la peatonal de Paraná.