La Justicia va a los Barrios: temas familiares y Anses, encabezan consultas

¿Qué consultas y trámites se pueden hacer?

“La Justicia va a los barrios” estuvo este miércoles en la escuela secundaria Nº 58 “Poeta Carlos Mastronardi”, ubicada en calle Fraternidad, muy cerca de Comisaría Séptima, en Acceso Norte. La iniciativa tiene como objetivo acercar el servicio de Justicia a las personas sin necesidad de que concurran a los Tribunales de su localidad. Se apunta, con esta propuesta, “a una vinculación directa que permita una ágil respuesta para colaborar en la solución de las inquietudes de vecinos y vecinas”.El responsable, Pablo Barbirotto, dijo aque estuvo una defensora para abordar cuestiones de familia como “separación, cuota alimentaria o de violencia familiar. No es solamente para hacer un trámite, sino también para asesorarse”.“También hay un fiscal que está para cuestiones penales. En muchos barrios estaba latente la cuestión de narcomenudeo que los vecinos no se animan a denunciar y pueden hacerlo acá de manera anónima”, señaló.“Separación, cuota alimentaria o de violencia familiar, como así también por trámites Anses es por lo que más viene la gente”, precisó el funcionario, al dar cuenta que “se intenta un acceso a justicia verdadero y que se pueda dar una solución lo antes posible”.*Atención y asesoramiento en materia de cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad.*Trámites ante organismos públicos tendientes a garantizar el derecho a la salud y a la educación.*Recepción de denuncias.*Seguimiento de denuncias en trámite.*Atención de consultas, vinculadas a la comisión de delitos.*Certificaciones de firmas en trámites previsionales, poderes, seguros de vida, formularios de becas.*Declaraciones juradas para gestionar asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social.*Informaciones sumarias para tramitar beneficios previsionales, asignaciones familiares, obra social. (Concurrir con dos testigos mayores de 18 años con DNI)*Informaciones sumarias para acreditar ingresos insuficientes, a fin de tramitar DNI sin cargo, y a fin de que ciudadanos extranjeros tramiten la radicación.*Certificados de supervivencia.*Certificación de copias de partidas de distintas provincias (que no tengan más de tres meses de expedidas).*Certificación de copias de documentación de índole privada.Asesoramiento respecto de trámites de dicho organismo: CODEM/ Asignaciones familiares/ AUH/ Seguimiento de exptes/ Apoderados/ Acreditación de datos personales/ Desempleo/ Certificado Escolar/ Libretas AUH/ Programa Hogar y Tarifa Social/ Monotributo Social/ PNC Invalidez.Asesoramiento sobre el trámite de Certificado Único de Discapacidad (CUD)• Promoción de los servicios de atención del centro de salud.• Control y promoción de vacunación (llevar carnet)• Control de presión arterial y glucemia.• Promoción de Salud Sexual Integral.• Promoción de dispositivos Institucionales: Asesoría Integral para las adolescencias y Entrevistas de orientación en salud mental.Mesa de informes y requisitos para solicitar una beca y poder seguir estudiando.Destinado a niños y jóvenes de todos los niveles educativos.El Sistema Único de Boleto Electrónico