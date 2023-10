Preocupación de vecinas por la basura que genera una acumuladora compulsiva

Una mujer de aproximadamente 50 años se tornó una acumuladora compulsiva y según contaron sus vecinas a, entraba y salía por la ventana porque la puerta de la casa había quedado obstruida por la basura. La situación, que se da en una vivienda de calle El Rastreador -en inmediaciones al Club Patronato de Paraná-, genera preocupación debido a la presencia de ratas y ratones que desencadena la cantidad de basura amontonada.De acuerdo a lo que mencionaron, esta persona vivía con su madre y una hermana, pero la primera falleció y la segunda se mudó; supieron que tendría familiares en Córdoba, pero desde hacía tiempo que estaba sola.“Hace más de un mes que ella dejó de salir de la casa y a nosotros nos preocupaba porque antes la veíamos cuando limpiaba la vereda; hasta que la encontramos tirada arriba de todo lo que tenía acumulado en la pieza y le preguntábamos qué le pasaba, pero nos decía que nada”, contó una vecina, que es enfermera. “Es un ser humano y no la vamos a dejar así”, sentenció.Las vecinas preocupadas dieron intervención al personal policial y la mujer fue trasladada en ambulancia, pero ella no quería quedar internada y regresaba a su casa. “Hubo un momento en el que ya no podía levantarse y estaba tirada en el suelo”, repasó la entrevistada al confirmar que, actualmente, la mujer permanece en el Hospital Escuela de Salud Mental donde está siendo tratada.“Ella era limpia y ordenada, pero de un momento para el otro cambió”, contó la mujer.El reclamo vecinal también pasa por las consecuencias de la acumulación de basura. “Queremos que hagan limpieza en la casa porque hay muchas ratas y ratones. Personal municipal echó veneno en una parte porque no se puede entrar sin orden judicial”, indicó la entrevista.En tanto, la vecina cuya casa está lindante a la propiedad afectada, también dio cuenta de los problemas de humedad. “Es un gran problema para todos y ella no nos deja limpiar”, mencionó. De hecho, apuntó a un caño roto que genera una importante pérdida de agua y tampoco pueden reparar.Según indicaron las vecinas, intentaron ir a mediación, pero al no responder ella las convocatorias, nada pueden hacer.