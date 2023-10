Limpian el Balneario Municipal “por la cantidad de basura que acarreó la lluvia”

Paraná El río podría superar los tres metros de altura a fines de octubre en Paraná

Ubicada en el área denominada baja del Parque Urquiza, el Balneario Parque Municipal ostenta una prolongada extensión de arenas blancas con sectores arbolados donde se erigen churrasqueras, mesadas y bancos, y existen servicios de cantina, sanitarios y guardavidas.recorrió el balneario Municipal de Paraná para dar cuenta de las tareas de limpieza que se realizan tras las precipitaciones que se registraron este domingo. En la oportunidad, se consultó por la posibilidad de la habilitación de las playas durante la temporada estival.“Limpiamos ayer un 30% de espacio, pero hoy, con el viento norte, el espacio se volvió a llenar de basura que trae el río”, comunicó ael director del Balneario Municipal, Omar Santana. Y agregó: “La playa está limpia en un 60% y seguiremos limpiándola porque fue impresionante la cantidad de basura que acarreó la lluvia”.“Durante esta última lluvia, se juntó mucha basura en la orilla, pero la estamos limpiando y si no llueve y no hay viento norte, quedará limpia como antes”, destacó el director municipal.Consultado a Santana por el comportamiento del río y su vinculación con la posibilidad de la habilitación de las playas en la capital entrerriana, éste explicó: “El río registraba un leve repunte diario y con las precipitaciones avanzó bastante el caudal. Se prevé que el río siga creciendo y habrá playa en Paraná”.“La playa todavía no está habilitada, pero la estamos acondicionando de cara a la temporada de verano”, cerró.