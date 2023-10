Remisero debió cancelar viajes por falta de nafta: “Hay una especulación enorme”

En diversas estaciones de servicio de Paraná se evidencia una faltante momentánea de nafta. Durante la mañana de martes, se registraron faltante, pero para el mediodía llegaron camiones con combustibles para que se reactivar la comercialización.Ante esta situacióndialogó con un remisero quien expresó el malestar que le genera la falta de combustible para poder trabajar con normalidad.que este martes fue "a diez estaciones de servicio de diversas marcas y ninguna venden ningún tipo de nafta. Están todas vacías, los muchachos están limpiando”.“Es una cosa rara porque nunca pasó esto en Paraná, podía ocurrir que vayas a una y no tenga algún tipo de combustible, pero luego ibas a otra y ahí conseguías. En cambio, ahora es algo al unísono, todas se quedaron sin nafta”, sentenció el remisero desde la estación de servicios YPF, ubicada en calle Buenos Aires.Sobrepasado por la situación, arremetió: “Saavedra contó que comenzó a trabajar a la mañana y tras unos viajes advirtió que tenía poco combustible comenzó en la búsqueda de una estación para poder cargar. “Ahora me quedé en cero y tengo que esperar que haya nafta”.En medio de esta situación y al no conseguir combustible durante la mañana, Saavedra debió cancelar todos los viajes programados porque no tenía nafta. “Tengo pasajeros fijos, niños que llevo a la escuela y adultos al trabajo, pero”, cerró.