Felipe Martínez de 103 años, a pesar de estar exceptuado de ir a votar, asistió a emitir su sufragio en las elecciones generales de este domingo en la ciudad de Paraná. En Argentina, las personas mayores de 70 años no tienen obligación de votar. En ese sentido, Elonce dialogó con el ciudadano.Además, agregó: “Mi hijo me iba a llevar, pero una vecina me propuso de llevarme y acepté. Después de votar, me hice un asado para el mediodía”.