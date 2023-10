Video: Doña Paula votó con 100 años y dijo que "es como volver a nacer"

Paula Aranda, la abuela de 100 años, que curó a Patronato y a la Selección Argentina, asistió a votar este domingo y destacó antela importancia de sufragar.Las elecciones generales se iniciaron hoy en todo el país, en comicios en los cuales están habilitados unos 35 millones de argentinos para elegir un nuevo Gobierno en una compulsa con cinco candidatos presidenciales, y la expectativa está puesta en si será necesario o no el balotaje para definir al próximo jefe de Estado.La querida vecina de barrio El Sol en medio de la lluvia, fue hasta la Escuela Primaria Pedro Edgardo Giachino para emitir su voto a pesar de que por su edad no es obligación. Cabe destacar que, por ley, quienes tienen más de 70 años están exceptuados de participar de las elecciones."Votar es muy importante, siento como que si recién nací. Es una emoción muy grande", mencionó Doña Paula al tiempo que agregó "el voto es secreto".Al consultarle por su salud, la querida abuela mencionó que ahora se encuentra muy bien y su "f". Acto seguido, agradeció el cariño de las vecinas que a diario le hacen los mandados y la acompañaron en este domingo lluvioso.Una vecina mencionó que Doña Paula siempre cumple con su deber cívico y asiste a votar. "Muchas veces le decíamos `no vaya abuela´, pero ella decía que es una obligación e iba a sufragar. Es un orgullo, la queremos mucho en el barrio".