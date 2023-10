Video: A votar con paraguas: paranaenses destacan importancia de la jornada electoral

Las elecciones generales se iniciaron hoy en todo el país, en comicios en los cuales están habilitados unos 35 millones de argentinos para elegir un nuevo Gobierno en una compulsa con cinco candidatos presidenciales, y la expectativa está puesta en si será necesario o no el balotaje para definir al próximo jefe de Estado.En la capital entrerriana, la jornada transcurre con lluvias, por momentos intensas, pero ello no impide que los ciudadanos cumplan con su deber cívico de votar.Elonce pudo dialogar con quienes habían asistido a la escuela Belgrano, en su mayoría, gente mayor y todos destacaron la importancia de la jornada para poder elegir a nuestros dirigentes.En algunos casos, la lluvia obligó a reacomodar algunas mesas para evitar que tanto los votantes como las autoridades de mesa queden expuestos al agua.Asimismo, mencionó que el ingreso de los fiscales se realiza cada 15 votantes.“Cada elección tiene su momento, su fervor”, dijo y destacó que es la sexta vez que se le toca ser autoridad en una elección.“Hoy vine más temprano y por suerte no hay nadie. Siempre hay cola y hoy no”, opinó un hombre y destacó el “poder elegir a nuestros representantes”.Otro señor mayor expresó que “es importante participar en una elección y tomar una definición de lo que uno pretende para el país, la provincia y la ciudad. Antes de la democracia era una cosa de locos, represión, cárcel, prohibiciones y todo lo que te puedas imaginar de una época dictatorial. Los partidos políticos han perdido la capacidad de consulta”.“Toda la vida he votado y por la edad que tengo ya no tengo obligación, pero vengo igual porque me gusta, es importante”, afirmó por su parte una señora que había ido junto a su marido, quien fue el primero en votar en su mesa.“Siempre hemos venido juntos y se habla bastante en casa de política. El ciudadano tiene que cumplir con lo que debe hacer. La democracia es todo, pasé momentos duros”, remarcó un hombre acompañado de su hijo.“Siempre vengo temprano, por cábala. Es una jornada importante por todo lo que está en juego. Son 40 años y uno estuvo al pie del cañón para defender esa democracia”, dijo otra mujer. “Pensemos en el futuro, en los chicos, en los jóvenes”, exclamó.En el caso de la escuela Belgrano, como el edificio tiene escalares, las fuerzas de seguridad ayudan a las personas mayores cuando tienen que acceder.

Quiero un país mejor

Pasadas las 11:30 las cámaras de Elonce registraron un importante movimiento en la zona del Parque Urquiza, especialmente en la escuela Pueyrredon“Quise venir a votar porque quiero que el país mejore y lleguemos a algo lindo”, mencionó una mujer al sostener que “quiero cumplir con el deber a pesar de tener más de 80 años”.Asimismo, contó que “esta elección es diferente a las demás, porque vine acompañada de mi vecino y no de mi comadre como lo hacía siempre, pero lo importante es venir”En tanto, el vecino que la acompañaba destacó que “a pesar de las rivalidades políticas en el barrio todos nos ayudamos y queremos lo mejor para el país y la ciudad”.A su turno, la periodista de LT14, Claudia Martínez, señaló que estaba realizando la cobertura periodista de las elecciones y detalló como vivía este domingo electoral.“Se nota mucha incertidumbre, la gente viene a votar igual, se ven muchos jóvenes y rodo transcurre con tranquilidad”, mencionó la reconocida periodista al sostener que probablemente “estas elecciones sean las ultimas que cubra de manera periodística, estoy pensando en mi retiro”.En tanto, las autoridades de mesa destacaron que se espera que luego de las 14 se incremente el flujo de votantes. “Queremos que la gente venga a votar, trabajamos mucho por esto, Argentina se merece que todos emitan su voto”, expresó un presidente de mesa al sostener que “de 300 electores, van sufragando 98”.“En el inicio de la jornada hubo muy poca gente, pero luego alrededor de las 10 horas comenzó a llegar muchos ciudadanos”, dijo el recor al destacar que a a diferencia de las elecciones PASO, donde en varias mesas faltaron las autoridades, aquí no se registraron problemas.En cuanto a la organización, destacó que para esta elección decidieron armar todas las mesas en el piso de abajo así no había problemas en cuanto al traslado. “Se generaba mucho movimiento que demoraba todo”, sumó.