Comedor parroquial entrega bolsones en lugar de viandas por falta de cocineros

Vandalismo

Más de 50 familias recibían asistencia alimentaria gracias al comedor de la Parroquia Guadalupe de Paraná, pero debido a la falta de cocineros, de ahora en más, entregan bolsones todos los jueves.“En agosto, el personal de Comedores que depende de Provincia pidió el traslado y por esa situación nos quedamos sin cocineros; quienes los ayudaban no pueden llegar a preparar las 160 viandas de 54 familias y ante situación cambiamos la modalidad”, comunicó a Elonce el cura párroco Miguel García.Ante la preocupación por la continuidad de la asistencia que brinda el comedor, la propuesta de la parroquia fue preparar semanalmente un bolsón con alimentos no perecederos y verduras para entregarles a las 54 familias. “Y hay muchas más familias en lista de espera, pero no tenemos los recursos para asistirlas”, confirmó el sacerdote.“El bolsón les será entregado los días jueves de cada semana porque así nos da el tiempo para hacer la colecta de mercadería y verduras, preparar el bolsón y hacer la entrega”, explicó el cura. Y agregó: “Les explicamos a las familias que se trata de un cambio de modalidad para seguir atendiendo las necesidades, que cada vez son más; y no es nuestra intención cerrar el comedor parroquial”.Desde la Parroquia Guadalupe solicitaron mediante nota a la Dirección de Comedores dependiente de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio provincial de Desarrollo Social que asigne nuevo personal, pero según lo manifestado por el sacerdote, no han obtenido respuestas al pedido.“Al no poder cocinar, tampoco podemos hacer uso de la tarjeta Sidecreer por la que nos daban 99 mil pesos y los que utilizábamos para la compra de carne. Planteé la situación en Comedores de Provincia, les expliqué la modalidad de trabajo porque nos quedamos sin cocinero y pedí autorización para comprar productos secos con la tarjeta, pero me dijeron que no. Por lo pronto, el beneficio de Sidecreer está en pausa”, aclaró el sacerdote.“El lunes a la noche o madrugada del martes, forzaron la puerta de ingreso al comedor, y si bien no robaron nada, dejaron abiertos los freezer, la heladera, desparramaron la comida y también ingresaron al salón que ocupa Cáritas; también abrieron los autos”, reveló el sacerdote de la parroquia Guadalupe. “Si habría sido alguien con hambre, se hubiera llevado la comida”, apuntó al respecto.“La pastoral en un barrio como La Floresta brinda mucha asistencia. Hay quienes pasan con sus carritos y nos piden alimentos; es gente buena, muy amable y sencilla, pero este tipo de hechos nos desconcierta porque no podemos meter a todos en una misma bolsa”, comentó el cura y lamentó “la desproporción entre lo que implicaron los daños para no llevarse nada”.