Trabajó 25 años en el Teatro 3 de Febrero: “Quiero ser joven para volver ”, dijo

En una emotiva conversación conVicenta es una figura icónica en la historia del Teatro Municipal 3 de Febrero, donde desempeñó el rol de boletera desde el año 1950 hasta 1975. En sus propias palabras, "Todos mis recuerdos fotográficos los llevé al teatro para que hicieran el archivo", contó."En el teatro conocí a mi marido, que era acomodador, se llamaba Manuel Alberto Ijalda. Tuvimos tres hijos", relató Vicenta, resaltando cómo el teatro fue el escenario de su vida personal.Asimismo, recordó con cariño a las estrellas que pasaron por el escenario del teatro en aquellos años dorados: "Conocí acon su comedia coqueluche, en ese momento vino con. Antes la costumbre era acercarse antes a pedir autógrafos, pero a veces los dejaban entrar y a veces no. También recuerdo a; era todo un acontecimiento cuando llegaban estas estrellas".Vicenta compartió un recuerdo especial con Los Chalchaleros y Los Fronterizos:eran divinos, venían, conversaban con nosotros, no tenían problema. Después,me regalaron un librito cuando cumplieron 25 años y celebraron en el teatro; lo habían firmado todos ellos y se lo entregaron a mi marido, eso yo lo entregué al teatro tambien".Por otro lado, antes de convertirse en un teatro,Vicenta recordó: "Yo solo llegué a ver solo la arena, y debajo del escenario era como una pileta que se le ponía agua para la acústica".Por otro lado, y con nostalgia, Vicenta expresó su deseo de volver a ser joven para continuar trabajando en el teatro que tanto amó:A veces yo trabajaba de 16 a 20 y mi marido trabajaba de 20 a 00, y durante la mañana de 8 a 10".Pero su labor no se limitaba al Teatro 3 de Febrero; también trabajaba en el Cine Bavio, que estaba vinculado al teatro. "Recuerdo también cuando se creó la Escuela Hogar, fuimos varias veces a proyectar películas, porque el teatro funcionaba como teatro y cine también", mencionó.Vicenta Padilla de Ijalda no pudo evitar derramar lágrimas al rememorar un momento histórico:Ese día proyectabamos películas en el teatro, y yo estuve en la boletería vendiendo las entradas. Se habían vendido bastantes, y a las 20:30, anunciaron en el teatro que había entrado en la inmortalidad la señora Eva Duarte de Perón. Entonces, vino el administrador y me pidió que suspendiera las ventas de entradas y que la gente pasara a retirar el dinero, porque las funciones no se iban a realizar.