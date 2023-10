Vandalismo en la Plaza Mujeres Entrerrianas: “Tenemos que cuidar lo que tenemos”

A pocas semanas de haberse inaugurado la remodelación de la Plaza Mujeres Entrerrianas de la ciudad de Paraná, ya se tienen que lamentar hechos de vandalismo.Según se pudo saber, quedó fuera de funcionamiento el termosolar y algunos juegos presentan averías.En diálogo con, Juan Beloso, operario de la Unidad Municipal N° 3, quien dio cuenta que “nos encontramos casi todos los días con algo nuevo. Han roto los pulsadores de las canillas, el pulsador del termosolar y por ahí encontramos a adolescentes en los juegos de los más chicos”.En tal sentido, graficó que durante la noche “esto es tierra de nadie. No sé quién cuida. Nosotros estamos desde las 6 hasta las 10. Muchas veces hemos tenido que llamar la atención a los chicos que generalmente son de secundaria y ya son grandes para los juegos”.El municipal destacó que estos hechos son reiterados y recordó que anteriormente rompían los bancos o los sacaban de su lugar. Incluso han ocasionado daños en los árboles.Sobre el termosolar, mencionó que “le rompieron el pulsador principal que es el que da el agua caliente y fría. Aparentemente lo han arrancado”, dijo y acotó que el aparto es muy utilizado por quienes visitan la plaza.Finalmente, el trabajador lamentó que ocurran estos destrozos y no se cuiden ni se enseñe a cuidar a los chicos que no tienen que romper. Lo mismo ocurre con los residuos, ya que no se utilizan los cestos para desecharlos. “Tenemos que cuidar lo que tenemos. Las plazas están impecables, pero lamentablemente los chicos las destrozan y los padres no les enseñan a respetar”, reflexionó.