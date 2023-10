Autoridades de mesa esperan unos comicios más tranquilos que las PASO

Hasta este sábado se realizan en la Sala Antequeda de la ciudad de Paraná, las capacitaciones para quienes deben desempeñarse como autoridades de mesa en las elecciones generales del domingo 22 y fueron designadas a tal efecto por la Justicia Nacional Electoral.El curso se puede realizar de forma presencial en dos horarios: a las 13 y a las 16; o virtual: para elegir esta última opción se puede ingresar a http://capacitacionelectoral.gob.ar para acceder al material.estuvo este jueves en la Sala Antequeda y pudo dialogar con algunas de las personas que estaban realizando el curso, las cuales destacaron la importancia de la capacitación ya que es de mucha ayuda a la hora de desempeñarse en la jornada electoral.Vale recordar que las autoridades son las mismas que las de las PASO, pero pueden surgir algunos reemplazos.Un vecino de Sauce Montrull, contó que es la primera vez que deberá desempeñarse como autoridad ya que no fue designado en las PASO. “Es un desafío y mucha intriga de no hacer macanas. Ojalá que sea tranquilo”, expresó y dijo que también sirve escuchar las experiencias que otras personas relatan durante el proceso de capacitación.Una señora que cumplirá el domingo su octava vez como autoridad de mesa, mencionó que espera que estos comicios “no sean como las PASO porque fueron terrible, mucha gente, mucha demora, pero creo que ahora va a ir más rápido porque hay menos boletas”.En este sentido, dio cuenta que “las veces que me ha tocado siempre ha estado todo tranquilo. En las PASO ni siquiera podíamos tomar mate porque no nos daba el tiempo y los fiscales estaban muy pesados, pasaban 10 personas y ya querían entrar”, recordó.Finalmente, otro señor que ya le ha tocado en otras dos oportunidades, manifestó que en las PASO “fue medio complicado el escrutinio por la cantidad de boletas. Estas capacitaciones son de muchísima ayuda, yo no tenía idea la primera vez, pero me preparo bien leyendo todo el material que nos brindan”, destacó.