Día Mundial de la Guitarra: el proceso artesanal de su elaboración

El proceso de elaboración de una guitarra

Este 18 de octubre de octubre se celebra el Día Mundial de la Guitarra. Es por eso que Elonce visitó un taller donde se hacen guitarras. Gustavo quien maneja el taller, aprendió como oficio a construir y arreglar instrumentos con cuerdas.En este marco, Gustavo Rocha, expresó: “Estoy muy contento de que se celebre el día de la guitarra, era común que se celebre el día del guitarrista, pero hace unos años se instauro por la UNESCO propuso que sea el día de la guitarra”.“La guitarra tiene una historia del medio evo, que inspira la guitarra es un laudista un príncipe que vive en España y que le comienza a agregar cuerdas al laúd y con los distintos años va tomando distintas formas. La guitarra tenía cinco, seis o siete cuerdas. El General San Martín tenía su tienda y tocaba la guitarra. Aprendió en España cuando se formó de militar y después siguió tocando la guitarra”.“Hasta 1850 Antonio Torres diseña una guitarra que es la que se estableció como la clásica que conocemos hoy en día de seis cuerdas”, destacó como punto importante.Hay mucho que tener en cuenta, más allá de las diferentes maderas con las que se cuenta: “El trabajo fino se hace a mano. Hay cepillos, alguna fresadora. Máquinas eléctricas hay poquitas, hay guvias, likadoras, dobladoras de aro. Simplemente se mojan y se van doblando”.“La mayoría de las herramientas me las traje cuando viví un tiempo en España. Me traje la mayoría de las manuales. Me vine en avión y las cosas vinieron en barco. Desde 2012 volví a Paraná luego de que viví seis años en España. Desarrollé la tarea artística de bailar y tocar la guitarra y aprendí este oficio, que es lo que me tiene atrapado en esta etapa de la vida”, mencionó.Sobre dónde surgió la pasión, comentó que fue una peña: “Las organizaba en Barcelona, cosa que ni me imaginaba. En 2010 tenía un par de amigos que se dedicaban a esto y después de una peña me dicen ‘Gustavo estamos invitando a unos amigos para que hagan su propia guitarra’. Pensé que era una broma y quedé fascinado”. De hecho, aún conserva su primera guitarra y la mostró a Elonce y admitió que la usa “para tocar en los escenarios”.Luego recordó sus inicios con el instrumento: “Desde chiquito encontré ese amor por la guitarra y empecé a tocar. Después vino la docencia”. Luego llegó, tal como había dicho anteriormente, su fanatismo por la creación de las propias. En su casa tiene varias realizadas y acotó que “cada una tiene sus ideas”.