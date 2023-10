“La gente cada vez consume menos”, opinó almacenero ante suba de canasta básica

Compra sin IVA, una ayuda para el cliente

¿Qué pasará posterior a las elecciones?

Con este incremento de la canasta básica alimentaria, en septiembre un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por $147.881 para no caer en la indigencia.Por su parte, la suba en el costo de la canasta básica total, que además de alimentos mide precio de la indumentaria, transporte y servicios, obligó en septiembre a que el mismo grupo familiar necesite contar con ingresos por $319.422 para no caer debajo de la línea de la pobreza.En ese sentido,se comunicó con Mario Sarli, del Centro de Almaceneros de Paraná, para conocer cómo es la situación en la ciudad. En primera instancia, analizó: “La situación se está poniendo cada vez más brava. Las cosas no paran de subir yHoy, por ejemplo, el kilo de tomate está a $1500. La papa no bajó nunca y hoy ya tenemos el precio de la carne. Hoy ya está al precio que tenía después de las PASO. Recuperó todo lo que había bajado”.En sincronía, comentó que ningún producto mermó su precio en los últimos días: “Repercute en todo y en algunas cosas que están difíciles de conseguir. El arroz, el azúcar, el aceite y la verdad que no está fácil. También la suba de los lácteos. Un postrecito con rocklets está a $1.100. Una familia que tenga cuatro chicos darle un postre diario es imposible”.Por otro lado, advirtió que los consumidores no se inclinan mucho por productos menos conocidos que los tradicionales: “Tengo alternativas de segunda marca y no se vende mucho. Siempre buscan la marca más conocida”.“Se utiliza mucho, pero como siempre digo, se subsidia a la mayoría de la gente que no necesita eso. Vos vas a la gente que gana la plata diaria y no tiene la plata en una cuenta para comprar sin IVA. No tienen débito, andan con efectivo. Desgraciadamente, los planes se hacen mal”, puntualizó sobre el uso de la compra sin IVA.El sector de almaceneros y kioscos todavía no tienen un panorama definido sobre lo que sucederá luego de los comicios del domingo 22 de octubre: “No sabemos. Algunos te dicen que va a haber una devaluación de tanto por ciento, otros menos. Pero en realidad no sabemos. Esperamos tener la mayor cantidad de mercadería posible para no descapitalizarnos tantos”.“Ahora tenes que esperar que llegue la factura y ahí ver cuánto subió. Hasta que no te llegue la mercadería, no sabés. Hay mercadería que ya no viene más el preventista y se compra a través de aplicaciones”, agregó sobre otro de los problemas que vio en el último tiempo el almacenero. Un caso a modo de ejemplo son las gaseosas y cervezas.Las gaseosas de gas de dos litros y cuarto más conocidas están a $1.430 como piso más alto y no bajan de los mil pesos. También afectó a productos de la verdulería, donde el tomate fue el que más sufrió el impacto con suba del 40%. El citrus, la lechuga, la manzana son otros productos que se vio perjudicado.