Balanceado con anticonceptivos, la estrategia para combatir palomas en Paraná

Sobre el balanceado con anticonceptivos

Ante la proliferación de palomas en zona de calle Misiones de Paraná , desde la subsecretaría municipal de Salud, Ambiente y Acción Climática se implementóaccedió a los detalles de las medidas, entre las que se encuentra, la aplicación de unpara controlar la sobrepoblación de palomas.“Sobre calle Misiones hay plátanos que hacen un ecosistema muy agradable para las palomas, lo que generó que se forme una sobrepoblación en la zona, con inconvenientes en casas y autos y por el problema de que en un futuro sean transmisoras de enfermedades”, expuso ala subsecretaria municipal de Salud, Ambiente y Acción Climática, Silvina Saavedra.En ese sentido, la epidemióloga refirió que, ante la preocupación de los vecinos, se delineó un plan piloto, consensuado con ellos, para controlar la población de palomas.sino que se implementan medidas para que esa población vaya disminuyendo con el tiempo”, aclaró Saavedra.Y entre las medidas de control, mencionócomo lo es, el sonido de una de las aves predadoras que incomoda a las palomas. Al respecto, Saavedra aclaró que “el efecto de estas acciones no será inmediato, sino que la reducción de la población se advertirá recién en un tiempo prolongado”.“Cuando un ser vivo está un ambiente con todas las condiciones que favorecen su reproducción, como en este caso, que tienen los árboles que dan la sombra para que armen sus nidos y la comida que les da una vecina a quien le pedimos que ya no lo haga porque si no el balanceado que aplicamos no tendrá el resultado esperado”, analizó la subsecretaria municipal y epidemióloga al remarcar que “el acceso al alimento y al agua hace que las palomas se reproduzcan y lleguen a poblaciones muy grandes”. Fue por eso que recalcó que, a través de la implementación de una serie medidas para incomodarlas, la reproducción baja automáticamente.Consultada a Saavedra sobre el balanceado con anticonceptivos, ésta explicó que “es un producto que se llama, que se usa en Rosario y Europa y que costó conseguir”.“Se aplica diariamente o con comederos automáticos para que las palomas se acostumbren al lugar; y se hizo un relevamiento sobre los lugares en los que es factible poner el balanceado, donde se reúnen las palomas a comer, así van adquiriendo una dosis que disminuye la calcificación del huevo y por eso disminuye la postura”, especificó la epidemióloga.De acuerdo a lo que anticipó la subsecretaria municipal, la prueba piloto se replicará en diferentes puntos estratégicos de Paraná, pero sostuvo que “la implementación del balanceado con anticonceptivos requiere de una evaluación del lugar, el horario, conseguir el personal que pueda aplicarlo y cuidarlo porque, por ejemplo, no puede estar expuesto a la lluvia”.cerró.