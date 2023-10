Realizarán Jornada de Concientización sobre Enfermedades Reumáticas

El 21 de octubre, de 14 a 18 hs, en Plaza Mujeres Entrerrianas, se realizará la Jornada de Concientización “Detectar para prevenir”, en el marco del Mes de las Enfermedades Reumáticas.



Mabel Cisterna, presidenta de AMAR, contó a Elonce que “la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune que ataca a las mujeres entre los 20 y los 40 años. Eso no quiere decir que pueda aparecer en gente más chica o más adulta. Trabajamos en la asociación para acompañar, educar y concientizar sobre un diagnóstico precoz. Es muy importante para evitar llegar a una discapacidad en el futuro”.



Recordó que el 24 de octubre es el Día Nacional de Concientización del Diagnóstico Precoz y, por ello, “con varias asociaciones haremos un día de visibilización de esta patología y otras”.



El día de la jornada “habrá zumba, espectáculos folclóricos, rock, murga Amigachitos y otras actividades. Todas las asociaciones dijeron sí a esta causa de visibilizar, ya que nadie está exento. Contaremos con la participación del Dr. César Graf que es reumatólogo, habrá un consultorio ambulante”.



“Se hablará acerca de los dispositivos, que es otro logro que ha tenido el grupo AMAR. Son elementos que nos sirven para la tarea diaria. Muchas veces nosotros no podemos abrir un frasco, cerrar los cierres, muchas actividades que cuestan cuando uno parece la enfermedad. Es muy doloroso cuando está activa. Es muy importante el tema psicológico también. Tenemos psicólogos que nos ayudan a trabajar nuestras emociones porque a veces hay problemas que uno no los puede resolver”, comentó.



“Hay tratamiento, el 50 por ciento lo hace la medicina y el otro 50 por ciento es lo que se puede trabajar con terapista ocupacional, kinesiólogo, hacer actividad física y demás. Es siempre importante estar en grupo, acompañado por los pares”, agregó.



Explicó que “este año nos abrieron las puertas del Hospital San Martín, así que una vez al mes tenemos nuestro encuentro con AMAR ahí el primer lunes del mes, de 10 a 12. El último viernes del mes se hace en el ATE”. Elonce.com