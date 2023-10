Adultos cumplen el sueño de cursar la escuela primaria en la vecinal Guiraldes

En el Centro Comunitario de la vecinal Ricardo Guiraldes de la ciudad de Paraná, funciona el centro educativo mediante el cual los adultos pueden cursar o finalizar sus estudios primarios y así cumplir un sueño, que, por distintos aspectos de la vida, quedó trunco.En diálogo con, Aldo, el profesor, contó que “día a día hacemos hincapié en acompañarnos entre todos, dibujar la trayectoria para llegar a una meta que es terminar la escuela primaria, arrancar con la alfabetización y que cada uno se sienta contenido, desde lo emocional hasta lo comunitario”.Mientras que los alumnos, que asisten de lunes a viernes, destacaron la ayuda que les brinda el profesor y contaron sus experiencias:“Vengo todos los días con el profe, estudiamos, hacemos la tarea, pintamos. Me siento bien y aprendo lo que tengo que aprender”, dijo Nélida.Adriano, de 54 años, contó que nunca había ido a la escuela: “no aprendí a leer ni escribir, mi familia me exigió que venga a estudiar y ahora estoy aprendiendo las letras. Me gusta venir”, mencionó y acotó que “el profe es exigente”.A sus 77 años, Irma también está cumpliendo un sueño. Ella está cursando su último año y afirma que ya ha sacado varios 10; es muy charlatana y se sienta en el último banco.Según dijo a, asistir a la escuelita “es lo mejor que me ha pasado en la vida, hacía rato que quería venir, pero no me animaba, después me decidí. Sé leer, pero hay cosas que escribía mal”. Sobre el profesor expresó que “es especial porque siempre está dispuesto a enseñarte” y manifestó que le gustan mucho las actividades que les propone la profesora de Artes.Sobre su infancia, recordó que “me mandaron dos años a primer grado, pero desde los 8 años me tocó trabajar. Ahora estoy cumpliendo mi sueño y si algún día traen la escuela secundaria, la haría”, se esperanzó.