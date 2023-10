Se realizó con éxito la segunda edición de la Feria Diseña Paraná

Miles de paranaenses y turistas disfrutaron durante el fin de semana largo de la propuesta con más de 80 diseñadores en indumentaria, textil, objetos, accesorios, almacén natural y diseño multisoporte, entre otras en Sala Mayo.



"La feria Diseña Paraná es otro evento de calidad que sumamos a la agenda de la ciudad, trabajando en conjunto con el sector privado y las organizaciones. Es su segunda edición y esperamos que tenga continuidad porque potencia el talento, el esfuerzo y la identidad local, además de ser otra opción de paseo para vecinos y turistas”, señaló el intendente Adán Bahl.



La Feria Diseña Paraná está orientada a promover el diseño paranaense y a fortalecer la calidad y la identidad de las producciones con sello de autor. Durante las cuatro jornadas, de jueves a lunes, paranaenses y turistas se volcaron a recorrer la feria desde su apertura hasta el cierre en horas de la noche.



No solo hubo stands con diseños originales y variados, además en el exterior de Sala Mayo se desplegaron puestos gastronómicos, shows musicales e intervenciones culturales como la propuesta circense de Juanito Folonier que se presentó este lunes.



“La segunda edición de la Feria Diseña Paraná no es un hecho aislado, es una política pública que instaló el intendente Adán Bahl desde el inicio y que tiene que ver con acompañar, sostener, desarrollar las capacidades de los emprendedores con formación, con herramientas, con tutorías, que tiene una ordenanza que le da sustento. Por lo tanto, hay que seguir trabajando para que esto continúe cada año, nos siga sorprendiendo y que Paraná tenga un diseño con identidad paranaense”, señaló la subsecretaria de Comunicación, Anabel Waigandt.



El proceso de formación y capacitación a emprendedores implicó instancias de clínicas, de laboratorios, que implicaron un trabajo especial para desarrollar un producto de calidad para mostrar en la feria. “Por lo tanto, todos los objetivos en cuanto a la calidad, a lo que se ha logrado en cuanto al desarrollo del diseño emprendedor en Paraná, están cumplidos. Además, vemos con enorme satisfacción que el público ha respondido y acompañado la propuesta durante todo el tiempo que estuvo abierta”.



A lo largo de las cuatro jornadas hubo un flujo continúo de gente a toda hora y el movimiento económico generado fue muy positivo para los emprendedores, que ne muchos casos tuvieron que seguir produciendo por agotar stock.



“Diseña Paraná es el broche para cerrar todo el ciclo de capacitaciones y fortalecimientos hacia los emprendedores, para que ellos vengan mejorando su producto, mejorando su comunicación, su packaging, su estética, y llegar a un producto con identidad propia o con identidad local. Tanto los emprendedores como nosotros desde el municipio estamos muy contentos con el resultado”, manifestó la subsecretaria de Inversión y Empleo, Vanina Alessi. La voz de los emprendedores “La verdad que fue un año de capacitación para poder hacer esta última instancia, que es la feria donde se pone en práctica todo lo que aprendimos, y la verdad que muy buena experiencia. Contenta por la cantidad de visitantes, con ventas muy buenas, con la gente interesada en la producción. Una experiencia muy linda”, destacó Sofía Martínez, de Colores Arte.



Por su parte, Camila Viaggini, de Postdata cuadernos señaló: “Diseña Paraná me parece una oportunidad hermosa que nos da la municipalidad, con mucha concurrencia de gente, con emprendimientos con producciones exclusivas y muy originales. Por suerte hubo muchas ventas, la gente buscó productos que por ahí no encontraban en el centro, para no regalar algo tan común. La verdad que es algo muy positivo y que nos permite hacernos más conocidos”. Promover el diseño paranaense Este año se amplió el alcance brindando el espacio a ochenta emprendedores para mostrar sus proyectos y sus trabajos. La Feria está orientada a promover el diseño paranaense y a fortalecer la calidad y la identidad de las producciones con sello de autor. El evento reunió un grupo seleccionado de emprendedoras y emprendedores que forman parte del Programa de Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor con Diseño de Paraná, que hicieron un trayecto de fortalecimiento y lograron destacarse por sus propuestas con identidad paranaense, su calidad, originalidad, concepto y proyección.



El Programa Diseña Paraná - instaurado por Ordenanza N° 10.087- forma parte de una política pública de fortalecimiento del sector, cuyo objetivo es posicionar al diseño como nuevo sector dentro de la diversificación productiva de la ciudad Diseñadores que participaron de la Feria Objetos utilitarios y decorativos: Ananías, Arkhe 3D, Arriba las Palmas, Chaná Timbú, Colores Arte, Deha, DM Diseño en madera, Frida Pinturas, Idea Madera, Indra: Hierros y Deco, Koncreta, Las malas, Laura Troc, Maldito Muggle, Ñam Ñam, Ónix, Panambí, Paraná Canvas, Puro Amor, Sanarteartecuero, Shiva Velas, Stickers Paraná, Taller Valhöll, Vitrofusion Ru, Zaida Art, Madero & Cordel, Ales Home Decor, Arome, Bella Cose, Leon Deco, Lupelú



Accesorios y complementos: MJC, Sayajoyas, By Pau, Romitas Paraná, Unnie, Meu Ecológico, Con amor de mamá, Almacén Natural, Amatista, Ananké, Tiare, Cosmética natural , Ficus, Indumentaria/ textil, Amaiké, Animalaark, Bag, Creaciones Haydee María, Etre Lengerie, Faxa, Fugitiva, Hechohilacha, Indumentaria Citadella, Jarupkin, Malaza, Marca Alternativa, Maurina Tejidos, Merlin Shibori, Milú, Mutu Prints, Niña Brócoli, Noelia Álvarez Diseño, Somos Quenti, Suma Emperatriz, Tejiendo Alas, Telar del Río, Tramagua, V y C Paraná, We don’t care, Diseño multisoporte, Cíclica y litoraleña, El Equipo Azul, Don Gato, LUB Designs, Post Data, Encuadernadas, Heme Aquí, Collage lunar, Valtablack, Blister Vacío, Pintarte LM. Repercusiones de vecinos "Muy linda y hermosa la propuesta, con un lindo ambiente y que se debe seguir impulsando para que la gente recorra, conozca. Sirve mucho para el emprendedor y el visitante que tiene un paseo más para visitar en la ciudad", remarcó Graciela vecina zona Base Aérea.



"Es un evento imponente con buenas producciones que motiva mucho a la gente. Está muy bueno que se brinde este apoyo a los emprendimientos locales con producciones de calidad y modernas", sostuvo Martin, de zona centro.