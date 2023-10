Hubo largas filas y mesas llenas en food trucks en Plaza de las Colectividades

Paraná Gran concurrencia de paranaenses y turistas en feria de artesanía

El fin de semana llega a su fin, pero eso no quita lugar a que la gente continúe disfrutando de los atractivos que ofrece Paraná. En este caso, en la Costanera, además de la feria Diseña Paraná y la de artesanía y emprendedurismo. Pero, además de ello, en la Plaza de las Colectividades había posibilidad de degustar comidas e hidratarse con una bebida.Una familia de Santo Tomé disfrutaba de un pequeño descanso en la capital entrerriana. Acerca de su visita, comentó: “Vinimos a conocer la feria”. “La variedad que hay de artesanías” fue lo más destacado que vio un hombre sobre uno de los puntos turísticos en la Costanera.“Es muy lindo, me gustaron los stands bien armados y hay buena variedad de cosas. Es una buena opción para el feriado”, agregó otra de las personas que estaba sentada.El fin de semana largo fue la excusa ideal para unas hermanas para reencontrarse en Paraná. En este caso, llegó una de Rafaela y admitió que “es hermosa y hay muchísimas cosas”. Recomendó el lugar y habló de la calidez de la gente.Una familia oriunda de San Francisco, en la provincia de Córdoba, aseguró que es un turista habitual de la capital entrerriana: “Hemos venido otras veces. Es muy linda la Costanera y hoy está espectacular. No sabíamos que estaba todo esto”. En su visita, decidió llevarse algunas plantas.