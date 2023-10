“Es muy meritorio lo de Patronato”, opinaron hinchas tras culminar la temporada

Paraná Hinchas de Patronato palpitaron la previa del partido ante Agropecuario

acabó su temporada de retorno a la Primera Nacional con un empate 1 a 1 frente a Agropecuario. Ya hace rato ya conocía que no tenía posibilidad de jugar el Reducido por un ascenso a Primera División. Sin embargo,Un simpatizante dialogó cony dio su perspectiva de lo hecho en la temporada: “. Fue una campaña difícil y dura, pero no hay que olvidarse de que Patronato viene de jugar los tres frentes con la Copa Libertadores y la Sudamericana.”.Al ritmo de aguante Patrón, una mujer reconoció a los futbolistas tras culminar la temporada: “”. Acerca del balance de la campaña, afirmó: “”.y nos gustó arruinarle a Agropecuario la final”, resumió una simpatizante de la institución paranaense. En su caso, reconoció que el año “fue muy malo. Hubo mucha desilusión porque echaron a los técnicos y los jugadores no ponían lo que tenían que poner. Se desperdició todo lo que habíamos ganado.. Me parece que tendrían que dejarlo a Graciani”.“Valentín Pereyra la rompió, que siga así”, expresó eufórico un hincha tras salir del estadio Presbítero Bartolomé Grella. “”, vaticinó para el 2024.”, comentó otro hombre. Además, anheló que se quede Ignacio Russo, Nazareno Solís, el arquero y los juveniles.