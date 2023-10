Realizaron feria americana a beneficio de escuelita de fútbol Los Tigres

Se realizó una feria americana a beneficio de una escuelita de fútbol que necesita diversidad de elementos para desarrollar sus actividades.Una de las organizadoras, contó aque “no tenemos mucha ayuda así que decidimos juntar prendas y venderlas. Con lo recaudado pondremos botines, medias, remeras, canilleras, lo que se pueda”.“Somos de barrio 80 Viviendas. La escuelita se creó el año pasado, en diciembre. Tiene alrededor de 25 chicos. Vienen niños de cinco años a 13 aproximadamente. Practican en la canchita, en el espacio verde del barrio. Es calle Menecler de López y Alicia Blanco”, comentó otra mujer.Indicó que “hemos golpeado varias puertas, pero no tenemos respuestas. La decisión es hacerlo por y para los chicos. Nos faltan pelotas, redes. Nos han donado algunos conitos, escaleritas y demás”.Quien desee colaborar o anotar a su pequeño para jugar, puede llamar al 3435218260, y comunicarse con el profesor, Sergio García.Benjamín, jugador, contó a Elonce que “me gusta mucho jugar al fútbol, juego de delantero. El profesor decidió que juegue ahí. Entrenamos martes y viernes”.Bairon, por su parte, dijo que “soy arquero, me gusta jugar. Me gusta atajar”.Noah, en tanto, indicó que “me gusta jugar y soy defensor”.