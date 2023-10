Hinchas de Patronato palpitaron la previa del partido ante Agropecuario

Patronato juega este lunes por la tarde, ante Agropecuario por la última fecha de la Primera Nacional. En ese sentido,recogió el testimonio de algunos hinchas en la tribuna.Dos hinchas de Patronato, oriundas de Santa Fe, con un listón rosa sostuvieron aOtra fanática Rojinegra, acompañada por sus hijas, comentó: “Siempre me gusta venir a la cancha, donde mi corazón está en el Presbítero Bartolomé Grella. Hay que tomar conciencia sobre las precauciones y es una lucha que hay que sobrellevar”.A su vez, una mujer con la remera de su nieto contó: “Hoy nos invitaron a venir y no podíamos no traer a los chicos, ya que tenemos una escuela de deportes. Muchos de los niños son hinchas de Patronato”.Por último, una fanática que asistió por primera vez al estadio junto a su hijo expresó: “Es una emoción muy grande, sobre todo, escuchar a los chicos de la barra. Esperamos terminar la temporada con una victoria”.