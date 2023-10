Comenzó la venta de entradas para el partido Patronato – Agropecuario

Precios

Patronato enfrentará este lunes desde las 15.30 horas a Agropecuario en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la última fecha de la Primera Nacional. La venta presencial de entradas comenzó hoy desde las 10 horas en las boleterías del club y se extenderá hasta el inicio del encuentro., manifestó Gimena Gaitán, encargada de prensa de Patronato, aA su vez, destacó que “en los ingresos al estadio se entregarán lazos de color rosa, folletos con toda la información que se necesite saber. También el plantel saldrá con un brazalete rosa y formarán con una bandera”.Finalmente, expresó: “Esperamos que la gente nos acompañe, a pesar de que no fue una buena campaña, pero también es parte del fútbol”.General: Socios $2.000; No Socios $3.200Jubilados: Socios $1.200; No Socios $1.400General: Socios $2.200; No Socios $3.400Jubilados: Socios $1.400; No Socios $1.600General: Socios $4.000; No Socios $5.000General: Socios $4.500; No Socios $5.500General: Socios $1.500; No Socios $2.000Medios de pago: tarjetas de débito, crédito (un solo pago) y efectivo.