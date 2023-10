El río Paraná llegó a 2,21 metros: anuncian “gradual ascenso” para próximos días

¿Qué influencia tendría el fenómeno El Niño sobre el río Paraná?

El Instituto Nacional del Agua (INA) expresó en su último reporte que se esperan un repunte para los próximos días. En base a las últimas mediciones, consideró que “son tendencias consideradas en los valores medios diarios”.El director provincial de Hidráulica, Cristian Gietz, señaló que el fenómeno de El Niño todavía no repercutió en la zona del río Paraná dado que “hay bastantes dudas sobre cómo serán las lluvias en las zonas que afectan su caudal. Se prevé que habrá un Niño importante” que perduraría “hasta el otoño”, pero que, en lo inmediato no tendrá efectos sobre la altura del mismo.“El Paraná es distinto del Uruguay porque los aportes de lluvias en Argentina no influyen mucho, sino que lo hacen las que se producen en Brasil. En el Uruguay, si llueve en la cuenca media, se eleva el caudal de manera más inmediata al ser más chico”, completó Gietz en diálogo con Elonce.