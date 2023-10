Feria Diseña Paraná una opción para recorrer durante el fin de semana

Promover el diseño paranaense

Diseñadores que participarán de la Feria:

Programación

Este fin de semana se realiza la segunda edición de la Feria Diseña Paraná donde exponen 80 diseñadores en indumentaria, textil, objetos, accesorios, almacén natural y diseño multisoporte, entre otras temáticas. Es en Sala Mayo, hasta el lunes, de 16 a 23 hs. La entrada es libre y gratuita.Este año se amplió el alcance y son ochenta los emprendedores que son parte, mostrando sus proyectos y su trabajo. La Feria está orientada a promover el diseño paranaense y a fortalecer la calidad y la identidad de las producciones con sello de autor. El evento reúne un grupo seleccionado de emprendedoras y emprendedores que forman parte del Programa de Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor con Diseño de Paraná, que hicieron un trayecto de fortalecimiento y lograron destacarse por sus propuestas con identidad paranaense, su calidad, originalidad, concepto y proyección.El Programa Diseña Paraná - instaurado por Ordenanza N° 10.087- forma parte de una política pública de fortalecimiento del sector, cuyo objetivo es posicionar al diseño como nuevo sector dentro de la diversificación productiva de la ciudad.- Ananías- Arkhe 3D- Arriba las Palmas- Chaná Timbú- Colores Arte- Deha- DM Diseño en madera- Frida Pinturas- Idea Madera- Indra: Hierros y Deco- Koncreta- Las malas- Laura Troc- Maldito Muggle- Ñam Ñam- Ónix- Panambí- Paraná Canvas- Puro Amor- Sanarteartecuero- Shiva Velas- Stickers Paraná- Taller Valhöll- Vitrofusion Ru- Zaida Art- Madero & Cordel- Ales Home Decor- Arome- Bella Cose- Leon Deco- Lupelú- MJC- Sayajoyas- By Pau- Romitas Paraná- Unnie- Meu Ecológico- Con amor de mamá- Amatista- Ananké- Tiare Cosmética natural- Ficus- Amaiké- Animalaark- Bag- Creaciones Haydee María- Etre Lengerie- Faxa- Fugitiva- Hechohilacha- Indumentaria Citadella- Jarupkin- Malaza- Marca Alternativa- Maurina Tejidos- Merlin Shibori- Milú- Mutu Prints- Niña Brócoli- Noelia Álvarez Diseño- Somos Quenti- Suma Emperatriz- Tejiendo Alas- Telar del Río- Tramagua- V y C Paraná- We don’t care- Cíclica y litoraleña- El Equipo Azul- Don Gato- LUB Designs- Post Data- Encuadernadas- Heme Aquí- Collage lunar- Valtablack- Blister Vacío- Pintarte LMTodos los días:16:00 a 23:00 Feria de diseñoMúsicaPatio gastronómico (hasta las 24:00)Intervenciones culturales (19:00)Viernes: Desfile y performance del Instituto PromodaSábado: Intervención culturalDomingo: Play Flow PerformanceLunes: Juanito Follonier (Intervenciones circenses)