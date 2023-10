Variaciones en los precios de las verduras: “No se rijan por el valor del dólar”

Daniel de la verdulería de calle Ameghino al 400 de Paraná dio cuenta ade las variaciones de precios que registran las verduras.“Pagamos la cebolla a 2.500 pesos y mañana puede estar a 2000 y no entendemos por qué. Ayer compramos papa que, para el público, estaba a 5.200 pesos y hoy conseguí una más barata, de la misma calidad, a 4.800 pesos”, expuso y confesó:El kilo de cebolla se vende a 250 pesos o los dos kilos a 400 pesos; el kilo de papa a 400 o los tres kilos a 1.000 pesos; las bolsas de papa a 4.800 pesos y a 5.000 pesos, dependiendo la calidad; y los dos kilos de zapallito a 600 pesos.“El precio del tomate estaba a 4.000 pesos y hoy hay tomate hasta de 12.000 pesos porque varía la calidad del producto; pero una calidad intermedia de tomate perita grande, que me salió 5.000 pesos, lo puedo vender los dos kilos por 600 pesos”, especificó al comentar que trata de obtener un 25% de ganancia en las ventas.En relación a los precios de la verdura de hoja, Daniel confirmó: “Antes la pagábamos a 2.000 pesos el cajón y a la fecha está 3.500 pesos. Y la acelga estaba a 100 pesos el paquete, hoy está a 150 pesos”.El verdulero de barrio San Agustín aseguró que“porque a lo verde hay que venderlo enseguida porque si el tiempo cambia, se echa a perder muy rápido”.En tanto, comentó que. “La frutilla estaba a 1.500 pesos y hoy los dos kilos valen ese precio”, acotó al respecto.“Las familias de la zona consumen mucho porque, como mínimo, tienen tres hijos, entonces, les sirven llevar los combos de verduras a 1.500 pesos”, comentó el dueño de verdulería “Rama fructífera” y reveló quey son pocos los clientes que abonan con efectivo.“Yo le explico al públicoporque no tenemos nada que ver con esa moneda”, sentenció y ejemplificó que, con la disparada que registró la cotización del billete verde, “a la papa que salía 5.300 pesos, hoy estaba 4.800 pesos”.