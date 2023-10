El cierre del ciclo “Mucha Más Música” será en el Anfiteatro de Paraná

Sobre las bandas

La última fecha del ciclo Mucha Más Música en el Anfiteatro Héctor Santángelo. Será el sábado 14 de octubre a las 16 hs con entrada libre y gratuita. Se presentarán Akyles y los Mirmidones, Hermanos del Espíritu Libre, Inmaduro, La Montrull, Made in China y Último Trago. Organiza la Municipalidad de Paraná.La propuesta, desarrollada a través de la Subsecretaría de Cultura, propone rescatar a las músicas y los músicos de la ciudad y alrededores atravesando varios géneros y ritmos.Al respecto, el director de Eventos Artísticos de Paraná, Sebastián Gómez, destacó aque “las bandas siempre se seleccionaron a partir de convocatorias para este ciclo que arrancó en el 2021 a la salida de la pandemia”. Sostuvo que el objetivo siempre fue “brindarle un espacio a bandas de la ciudad que a veces no tienen espacio para desarrollar su arte”.Al consultarle sobre el cierre dijo que “es un festival con seis hermosas bandas, todas muy diferentes y el objetivo es hacerlo de tarde para disfrutar de la música de los chicos comiendo y tomando algo rico”.En tanto, uno de los integrantes de la bandaponderó la actividad y agregó que “estamos a full tocando mucho, grabando y disfrutando de este presente”.Por su parte, uno de los artistas, Akyles y los Mirmidones, sostuvo que “es una gran propuesta local que disfrutamos mucho”.En tanto, una de las integrantes de Made in China, señaló que “es la primera vez que vamos a tocar en el Anfiteatro, y estamos muy motivados de tocar para este hermoso público”.“Agradecemos la invitación porque es una oportunidad para darnos a conocer masivamente. Tenemos muchos instrumentos y ampliamos la oferta musical”, agregó integrante deEs un proyecto paranaense de música disco, integrado por Akyles (voz principal), Nicolás Delaloye (batería/coros), Francisco Godoy (coros), Lucas Helwig (bajo) y Juan Pablo Londero (guitarra/ coros). El grupo presenta un amplio repertorio con buen ritmo de espectáculo y una impronta definida en su estética y show.Comenzaron en el año 2021, Akyles junto a sus compañeros músicos aportan un rol fundamental a la base musical del proyecto con su groove y base firme constante, complementandose para combinarse en las frecuencias musicales y así lograr una buena calidad sonora y rítmica.Grupo de rock/pop con canciones propias, integrado por músicos que formaron parte de distintos proyectos (Los Licuados, Rosario Bléfari, Mi Pequeña Muerte, Cúmulo, Falárica Sarabatana, entre otros). Hermanos del Espíritu Libre nace como un proyecto solista experimental y en ese formato, en el 2021, publica el disco Guía Espiritual por el sello estadounidense Marly Records y en cassette por el sello rosarino Jit Jot Records.En 2022 debuta como grupo (batería, bajo, guitarra eléctrica, teclas y voces), formato en el que se presenta en vivo desde entonces. Actualmente, la banda está integrada por Esteban Marichal (batería), Nicolás Merlino (bajo y coros), Maxi Cappello ( guitarra y coros) y Luciano Mete (teclado y voz).Es una banda de punk rock formada en 2021 en Paraná. El grupo está integrado por Chano Bertone en la guitarra y voz, Juanma Benítez en la batería, Hernán Esteban en el bajo e Iván Lozada en la guitarra.Desde su formación, Inmaduro ha estado creando un sonido enérgico y contundente, caracterizado por su estilo punk rock con influencias del punk clásico y el rock alternativo.Es una banda que interpreta covers de rock nacional de los 80's y 90's. Oriunda de la comuna de Sauce Montrull, motivo por el cual se denominaron La Montrull. Está conformada por: Gabriel López (voz principal), Federico Lanzi (coros y guitarras), Agustín José (guitarra), Facundo Bordes (teclados), Ricardo Rodríguez (saxofón), Lautaro González (batería) y Gabriel Bordes (bajo).Es una banda nacida a mediados del 2013 en Paraná que versiona clásicos rock pop de los años 80´s y 90´s contemporáneos, en inglés y en español. El grupo está integrado por Eli Argento en voz, Matías Lencina en guitarras y coros y Christian Osuna en bajo y coros.Es una banda entrerriana proveniente de Paraná. Integrada por Felipe Mujica (vocalista), Martín Borgeat (guitarrista), Laureano Princic (bajista) y Octavio Ventura (baterista). Desde sus inicios, en 2011, la banda sufrió frecuentes cambios en los miembros del grupo, hasta que a principios de 2019 la formación se terminó consolidando con los actuales integrantes.